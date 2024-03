Corinthians conhece grupo na Copa Sul-Americana nesta segunda-feira

Por ter terminado o Campeonato Brasileiro de 2023 na 13ª colocação, o Corinthians se classificou para a Copa Sul-Americana. E nesta segunda-feira, o Timão conhecerá seus primeiros adversários na competição, em sorteio que vai determinar os grupos. O evento acontece a partir das 20h (de Brasília), no Paraguai.

O Corinthians é cabeça de chave e está inserido no Pote 1, junto de Boca Juniors, Athletico Paranaense, Internacional, Racing, Defensa y Justicia, Cruzeiro e Lanús.

Os adversários do Timão pertencem aos Potes 2, 3 e 4. Este último conta com Red Bull Bragantino, Nacional-PAR, Always Ready-BOL e Sportivo Trinidense-PAR, que foram eliminados na Fase 3 da Copa Libertadores.

O regulamento não permite que equipes do mesmo país se enfrentem na fase de grupos. Todavia, a restrição não vale para os clubes que chegam da Fase 3 da Libertadores, como o RB Bragantino, que pode ser sorteado na mesma chave do Corinthians.

A fase de grupos da Sul-Americana tem previsão de início no dia 3 de abril e deve ser disputada até 29 de maio. A final está prevista para acontecer no dia 23 de novembro, ainda sem local confirmado.

?? Os 3??2?? times da Fase de Grupos e suas colocações no Ranking CONMEBOL 2024! ? Falta pouco para conhecer os caminhos das equipes pela #GrandeConquista! pic.twitter.com/PINUy8cIB2 ? CONMEBOL Sudamericana (@SudamericanaBR) March 17, 2024

Confira os postes do sorteio da Sul-Americana

Pote 1: Boca Juniors, Athletico Paranaense, Internacional, Racing, Corinthians, Defensa y Justicia, Cruzeiro e Lanús;

Pote 2: Fortaleza, Argentinos Juniors, Independiente Medellín-COL, Delfín-EQU, Unión La Calera-CHI, Danubio-URU, Metropolitanos-VEN e Coquimbo Unido-CHI;

Pote 3: Universidad Católica-EQU, Universidad César Vallejo-PER, Sportivo Luqueño-PAR, Cuiabá, Nacional Potosí-BOL, Belgrano-ARG, Racing-URU e Sportivo Ameliano-PAR;

Pote 4: Real Tomayapo-BOL, Alianza FC-COL, Deportivo Garcilaso-PER, Rayo Zuliano-VEN, Red Bull Bragantino, Nacional-PAR, Always Ready-BOL e Sportivo Trinidense-PAR.