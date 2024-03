Conmebol define grupos da Libertadores e Sul-Americana nesta segunda; veja detalhes

Nesta segunda-feira, às 20 horas (de Brasília), a Conmebol define os grupos da Copa Libertadores da América e Copa Sul-Americana de 2024. O evento será realizado em Luque, no Paraguai. Veja a seguir todos os detalhes de como funcionará o sorteio.

LIBERTADORES



Sete times brasileiros conhecerão seus grupos e adversários. São eles: Atlético-MG, Botafogo, Grêmio, Flamengo, Fluminense, Palmeiras e São Paulo. Desses, apenas o Botafogo precisou passar pelas fases 2 e 3 e deixou para trás Aurora (BOL) e Red Bull Bragantino.

As 32 equipes serão divididas em quatro potes, montados de acordo com o ranking publicado pela Conmebol em dezembro de 2023. O Fluminense, atual campeão da principal competição continental, será, obrigatoriamente o cabeça de chave do Grupo A, como determina a regra do sorteio.

As outras cabeças de chave serão definidas entre os times do Pote 1, que contém as melhores equipes de acordo com ranking da Conmebol divulgado em dezembro de 2023.

De acordo com o regulamento, times do mesmo país não podem se enfrentar na fase de grupos. Só serão aceitos dois clubes de um mesmo país na mesma chave apenas se um deles vier da terceira fase.

Veja todos os potes:

Pote 1: Palmeiras (BRA), River Plate (ARG), Flamengo (BRA), Grêmio (BRA), Peñarol (URU), São Paulo (BRA), LDU (EQU).

Pote 2: Atlético-MG (BRA), Independiente del Valle (EQU), Libertad (PAR), Cerro Porteño (PAR), Estudiantes (ARG), Barcelona (EQU), Bolívar (BOL) e Junior (COL).

Pote 3: San Lorenzo (ARG), The Strongest (BOL), Universitario (PER), Deportivo Táchira (VEN), Rosario Central (ARG), Alianza Lima (PER), Millonarios (COL) e Talleres (ARG)

Pote 4: Caracas (VEN), Liverpool (URU), Huachipato (CHI), Cobresal (CHI), Botafogo (BRA), Palestino (CHI), Nacional (URU) e Colo-Colo (CHI).

SUL-AMERICANA



Sete brasileiros estão na disputa: Corinthians, Bragantino, Cruzeiro, Athletico-PR, Cuiabá, Fortaleza e Internacional.

A competição já contava com 12 equipes classificadas, mas conheceu os outros 16 após o término do playoff pela fase preliminar do torneio. O vencedor de cada duelo garantiu sua vaga na fase de grupos da Sul-Americana de 2024.

Os últimos quatro classificados vieram da terceira fase da Libertadores: Red Bull Bragantino, Nacional-PAR, Always Ready-BOL e Sportivo Trinidense-PAR, que foram derrotados por Botafogo, Palestino-CHI, Nacional-URU e o Colo-Colo, respectivamente.

Equipes do mesmo país não podem se enfrentar na fase de grupos da Sul-Americana, mas há uma exceção. Caso esse time venha da terceira fase da Libertadores, ele pode cair na chave de outro do mesmo país. Por exemplo, o Red Bull Bragantino pode ser sorteado no grupo de outro clube brasileiro.

Em todas as etapas do mata-mata, os confrontos serão disputados em sistema de ida e volta. Não há mais o benefício do gol qualificado (fora de casa). O único duelo em partida única é a final, prevista para o dia 23 de novembro, ainda sem local confirmado.

A distribuição dos clubes por potes foi definida com base no ranking da Conmebol, divulgado no ano passado. A fase de grupos está prevista para ser disputada entre 3 de abril e 29 de maio.

Veja, abaixo, os potes do sorteio da Sul-Americana:

Pote 1: Boca Juniors, Athletico Paranaense, Internacional, Racing, Corinthians, Defensa y Justicia, Cruzeiro e Lanús;

Pote 2: Fortaleza, Argentinos Juniors, Independiente Medellín-COL, Delfín-EQU, Unión La Calera-CHI, Danubio-URU, Metropolitanos-VEN e Coquimbo Unido-CHI;

Pote 3: Universidad Católica-EQU, Universidad César Vallejo-PER, Sportivo Luqueño-PAR, Cuiabá, Nacional Potosí-BOL, Belgrano-ARG, Racing-URU e Sportivo Ameliano-PAR;

Pote 4: Real Tomayapo-BOL, Alianza FC-COL, Deportivo Garcilaso-PER, Rayo Zuliano-VEN, Red Bull Bragantino, Nacional-PAR, Always Ready-BOL e Sportivo Trinidense-PAR.