Confusão em data de voo faz palmeirense Piquerez ser cortado pelo Uruguai

Piquerez, lateral esquerdo do Palmeiras, foi cortado da lista de convocados da seleção do Uruguai.

O que aconteceu

Confusão em data de voo. Inicialmente, a Federação Uruguaia de Futebol informou que o voo de Piquerez para a Europa seria hoje (18), às 15h. No entanto, ontem (17) pela manhã, a entidade enviou um e-mail ao Palmeiras e ao atleta com uma nova programação: a passagem havia sido remarcada para o próprio dia 17, às 15h — o que obrigaria um embarque imediato do lateral.

O Palmeiras tentou resolver o problema com a Federação Uruguaia. A diretoria alviverde se prontificou a providenciar outro voo para Piquerez, mas a comissão técnica de Marcelo Bielsa, ainda assim, optou pela desconvocação do jogador.

A seleção uruguaia tem dois compromissos na data Fifa. A primeira partida é no dia 23 de março, contra a seleção do País Basco, equipe sem filiação na Fifa na cidade de Bilbao, no estádio San Mamés — a casa do Athletic Bilbao. O segundo é no dia 26, contra a Costa do Marfins, no estádio Félix-Bolaert, em Lens, na França.

Canal do Palmeiras no WhatsApp

Quer saber tudo o que rola com o Palmeiras sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.