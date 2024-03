Carpini segue no São Paulo? 'O estádio já decretou a troca', diz Arnaldo

O comentarista Arnaldo Ribeiro afirmou no Posse de Bola que Thiago Carpini perdeu o apoio da torcida do São Paulo após a eliminação do Paulistão para o Novorizontino em pleno MorumBis. Segundo ele, quando a torcida no estádio chama o treinador de "burro", a troca de comando se torna inevitável.

'Ser chamado de burro no estádio é sentença de morte': "Treinador ser chamado de burro no estádio é quase uma sentença de morte. Isso não aconteceu com nenhum técnico do São Paulo antes do Carpini. Não aconteceu com Diniz porque não tinha público no estádio, não aconteceu com Rogério porque é o Rogério, não aconteceu com o Crespo porque não tinha público no estádio, não aconteceu com Dorival porque ele foi campeão e foi para a seleção brasileira. Nenhum técnico no São Paulo, dos últimos cinco, foi chamado de burro. O Carpini, com 14 jogos, já foi chamado de burro.

'Carpini não tem mais apoio do público geral': "Qual é a hora certa para trocar um treinador? É a hora que você percebe que ele não se sustenta mais em relação aos seus apoios. No caso do Carpini, ele não tem mais o apoio do público geral, mesmo tendo vencido o Corinthians em Itaquera, mesmo tendo ganhado do Palmeiras nos pênaltis em Belo Horizonte. Em relação à cúpula, que é sempre a maior massa de manobra, existe uma certa divisão desde a escolha dele, porque ele não era unanimidade, e vamos combinar que a escolha dele para o lugar do Dorival era no mínimo arriscada, falamos aqui na data.

'Não trocar é adiar uma situação que o estádio já decretou': "Agora, depois de 14 jogos, a gente conhece o Carpini. Ele mudou radicalmente a forma de jogar do time, tem um jogo que é só ligação direta, não tem o controle de jogo que o Dorival tanto insistia no São Paulo, o Carpini usa um sistema de jogo muito parecido com o Rogério, aliás, muito parecida a eliminação do São Paulo nesse Paulista em relação à eliminação para o Água Santa do Carpini no ano passado, muito parecido, mesma fase, mesmo sistema de jogo. O Carpini tem uma dificuldade imensa em substituir jogadores, de novo morreu sem fazer uma troca, não colocou o principal batedor de pênaltis do São Paulo no jogo e o Carpini não foi capaz de convencer o James a bater um pênalti no jogo. O que sustenta o Carpini? Não que seja um acordo formal, mas esse respaldo dos principais jogadores do elenco, Lucas, Rafinha, Callerri, Luciano, o Carpini se escora nessas figuras. Mas a minha impressão é que não trocar o treinador é simplesmente adiar uma situação que o estádio já decretou. Já vi isso mil vezes, quando o estádio decreta, não tem volta. Qualquer resultado ruim, partida ruim a partir de agora, em qualquer torneio, vai vir 'Carpini burro'. E não é que a torcida que decretou isso, o Carpini foi criando essa imagem".

