Botafogo-SP anuncia atacante que soma dois acessos à Série A do Brasileirão

Nesta segunda-feira, o Botafogo-SP anunciou a contratação do atacante Gustavo Bochecha, de 27 anos, até o final do Campeonato Paulista de 2025. O atleta chega ao clube após defender a Inter de Limeira, onde anotou três gols neste Campeonato Paulista, além de ter alcançado as quartas de final da competição com a equipe.

No currículo, o jogador soma passagens por outros times do Brasil, como Remo, Portuguesa e Novorizontino, além de Juventude, onde conquistou o acesso à Série A do Brasileirão em 2020, e Coritiba, clube com o qual subiu à elite no ano seguinte.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Botafogo Futebol SA (@botafogosp)

Por fim, ele também disputou o Brasileirão em 2018 e 2019, ambos pelo Botafogo-RJ, onde atuou nas categorias de base após passar pelo Duque de Caxias.

"Primeiramente quero agradecer o Botafogo pela confiança e a oportunidade de vestir essa camisa, que é muito tradicional do nosso futebol. Estou muito feliz por fazer parte deste projeto ambicioso que foi apresentado. Darei o meu máximo e juntamente com os meus companheiros vamos buscar atingir os objetivos do clube", disse o meio-campista.

CONFIRA A FICHA TÉCNICA DE GUSTAVO BOCHECHA



NOME: Gustavo Costa da Silva Machado, Gustavo Bochecha



POSIÇÃO: Meio-campista



DATA DE NASCIMENTO: 08/06/1996, 27 anos



CLUBES: Inter de Limeira, Remo, Portuguesa, Novorizontino, Coritiba, Juventude, Botafogo-RJ e Duque de Caxias