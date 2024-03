Atual bicampeão, Corinthians inicia trajetória no Brasileiro feminino

O Corinthians começa nesta segunda-feira sua campanha no Campeonato Brasileiro feminino. Atual bicampeão do torneio, o Timão encara o Grêmio, no Estádio Aírton Ferreira da Silva, às 20h (de Brasília).

A equipe busca de seu terceiro título seguido da competição. Em 2023, após terminar a primeira fase como líder, o Corinthians derrotou a Ferroviária na final, com vitória na Neo Química Arena após empate no jogo de ida.

O cenário foi parecido no ano anterior, quando o Timão bateu o Internacional na decisão, com empate em Porto Alegre e vitória em São Paulo. O Timão encerrou a primeira fase daquela temporada na quarta posição.

O time comandado por Lucas Piccinato já comemorou um título em 2024. Pela Supercopa do Brasil, o Corinthians venceu o Cruzeiro, por 1 a 0, e faturou o torneio pela terceira vez em sua história.

Para esta temporada, o Corinthians coloca suas principais expectativas em cima de Gabi Portilho, uma das principais atacantes do elenco. Além dela, o Timão conta com outras grandes jogadoras como Tamires, Tarciane, Vitória Yaya e Duda Sampaio - autora do gol do título da Supercopa.

O elenco corintiano segue sendo um dos mais fortes do futebol feminino no Brasil. "As Brabas " despontam como uma das favoritas para conquistar o título do Campeonato Brasileiro.