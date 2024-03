Após lesão confirmada, Messi é desconvocado da Seleção Argentina

Nesta segunda-feira, em nota oficial, a Seleção Argentina confirmou que o camisa 10 e capitão, Lionel Messi, não poderá estar entre os convocados pelo treinador Scaloni nos próximos dois amistosos da equipe. Isso por conta de uma lesão no isquiotibial da perna direita, ocorrida na partida da última quarta-feira, diante do Nashville, pela Concachampions.

"O capitão da @Argentina, Lionel Messi, não poderá estar estar entre os convocados para os amistosos nos #USA devido a uma pequena lesão no isquiotibial da perna direita, na partida de sua equipe @InterMiamiCF diante do Nashville SC".

#SelecciónMayor El capitán de @Argentina, Lionel Messi, no podrá estar en la convocatoria para los amistosos en #USA debido a una pequeña lesión en el isquiotibial de la pierna derecha sufrida en el partido de su equipo @InterMiamiCF ante Nashville SC. pic.twitter.com/1GjInbRyWJ ? ?? Selección Argentina ??? (@Argentina) March 18, 2024

Os amistosos da atual campeã do mundo serão contra El Salvador e Costa Rica. O primeiro acontecerá na próxima sexta-feira, às 21 horas (de Brasília), no Lincoln Financial Field, enquanto o segundo será realizado quatro dias depois, dessa vez contra a Costa Rica, às 23h50 (de Brasília), no United Airlines Field at the Memorial Coliseum.

Por fim, o substituto de Messi ainda não foi anunciado por Lionel Scaloni.