Após eliminação no Carioca, Ramón Díaz volta a falar sobre reforços para o Vasco

A eliminação do Vasco no Campeonato Carioca expôs os problemas que o elenco vem sofrendo na temporada. O principal deles é a falta de jogadores no meio de campo, principalmente após as lesões de Jair e Paulinho.

Assim, após a derrota para o Nova Iguaçu, o técnico Ramón Díaz voltou a falar sobre reforços, revelando que pediu a chegada de um volante.

"Pedimos ao clube um volante. Acredito que com o tempo vamos poder tê-lo. Falamos com o clube. Existe o jogador que quero. E vão ver o que podem fazer", disse.

O nome desejado pelo treinador é o do colombiano Cuéllar, que está atualmente no Al-Shabab, da Arábia Saudita. No entanto, após a tentativa de contratação, as conversas acabaram não evoluindo. Por fim, nas últimas semanas, Marlon Freitas, do Botafogo, e Gabriel, do Internacional, apareceram como possíveis alvos do clube.

O elenco do Vasco ficará quase um mês treinando para a estreia no Campeonato Brasileiro, contra o Grêmio. A partida ainda não tem data definida.