Apenas no Paulista, Flaco supera marca da última temporada pelo Palmeiras e busca se consolidar na artilharia do campeonato

O atacante Flaco López segue vivendo grande momento com a camisa do Palmeiras. No último sábado, o argentino comandou a goleada do Verdão sobre a Ponte Preta ao marcar três dos cinco gols da equipe no jogo. Com isso, ele chegou a dez gols e está na liderança isolada da artilharia do Estadual.

Nesse Paulistão, Flaco López tem 12 jogos, sendo 11 pela fase de grupos e um eliminatório. O argentino só não atuou na estreia da equipe, no empate por 1 a 1 com o Novorizontino. De resto, foi utilizado por Abel Ferreira em todas as partidas. O camisa 42 foi titular em dez e saiu do banco de reservas em dois. Mas, ficou em campo até o apito final em somente três compromissos.

Com esses dez gols, Flaco ultrapassou sua melhor marca artilheira pelo clube da última temporada, quando o jogador de 22 anos marcou oito vezes em 41 jogos. Já em 2022, ano em que chegou ao Verdão, o atacante marcou dois gols em 14 jogos. Depois do duelo contra a Ponte Preta, Flaco destacou o tempo que teve no Palmeiras para amadurecer e buscar sua melhor fase.

De acordo com dados do Sofascore, o artilheiro do Paulistão tem na competição 47 finalizações, sendo 23 no gol. Dos gols anotados, seis foram de cabeça e quatro de pé direito. Inclusive, dos três marcados contra a Ponte Preta, o primeiro foi de cabeça enquanto o segundo e terceiro foram de perna direita.

Flaco abriu o placar aos dois minutos depois depois de aproveitar o cruzamento de Piquerez pelo alto. Já aos 18, ampliou para o Verdão com um bom chute após assistência de Endrick. Por fim, no último gol, recebeu livre na segunda trave depois de cruzamento rasteiro de Mayke, na medida. Murilo e Piquerez fizeram os outros dois gols da equipe que goleou a Ponte por 5 a 1, na Arena Barueri.

As dez bolas na rede também renderam a Flaco a marca de estrangeiro com mais gols pelo Verdão em uma mesma edição de Campeonato Paulista. Assim, ele superou Valdívia (nove gols em 2008), Barcos (oito gols em 2012) e Borja (sete gols em 2020).

Com faro de gol apurado, Flaco busca se consolidar como artilheiro do Campeonato Paulista. O jogador segue à disposição do técnico Abel Ferreira para a disputa da semifinal, que será diante do Novorizontino.