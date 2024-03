André Silva é aprovado em estreia pelo São Paulo, apesar de eliminação: "Valorizar o esforço"

André Silva foi o estreante da noite neste domingo, no duelo entre São Paulo e Novorizontino, no Morumbis, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. O atacante foi encarregado de substituir Calleri, que se recupera de dores na perna direita, e, apesar de não ter feito a diferença dentro de campo, foi aprovado pelo técnico Thiago Carpini após a partida.

"Pelo feedback do atleta, já imaginávamos. Calleri é muito resistente, dificilmente fica fora por qualquer incômodo, é um atleta que entrega tudo. Quarta, quinta-feira relatando muita dor, então, infelizmente, mais uma vez, tivemos que nos adaptar e tentar usar, por exemplo, a estreia do André. Não era o momento da estreia do André, tínhamos programado uma situação diferente. Se soubéssemos que o Calleri não poderia jogar, teríamos programado a semana anterior de maneira diferente", revelou Carpini.

André Silva foi apresentado como novo reforço do São Paulo na última semana e com poucos treinamentos com o elenco já teve a missão de substituir o artilheiro do time em um jogo decisivo, com o Morumbis lotado. A classificação no Campeonato Paulista não veio, mas valeu o reconhecimento da comissão técnica.

"Valorizar o esforço desse atleta que já chegou, vestiu a camisa, comprometido com o grupo e à disposição de nos ajudar mesmo não sendo o que era programado para ele. Mas, não é a ausência do Calleri, a saída do Ferreira, que nos fez ser eliminados no Morumbi. São algumas situações que vêm sendo recorrentes e que precisamos melhorar, assumindo nossa responsabilidade, começando por mim", completou Carpini.

Com mais de duas semanas sem jogos após a eliminação precoce no Campeonato Paulista, o São Paulo deverá contar com o retorno de Calleri para a estreia na Libertadores, marcada para a primeira semana de abril. Até lá, porém, André Silva também já estará mais adaptado e em sintonia com o estilo de jogo do Tricolor para, quem sabe, poder até mesmo atuar ao lado do argentino.