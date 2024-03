'Acho que ele não quis', diz Lucas sobre ausência de James nos pênaltis

Lucas Moura, meia-atacante do São Paulo, disse que se James Rodríguez quisesse, bateria um dos pênaltis na disputa decisiva contra o Novorizontino - em que o clube tricolor foi derrotado por 5 a 4 pelas quartas de final do Campeonato Paulista, após empate em 1 a 1 no tempo normal da partida.

O que aconteceu

"Acho que ele não bateu porque ele não quis". Lucas Moura, que bateu e converteu a primeira cobrança, disse ainda que não sabe como a lista de batedores foi definida, já que, como capitão do time, estava escolhendo o lado das penalidades.

Elogios a James e explicação de início no banco. Lucas afirmou que o colombiano "dispensa comentários" e que não poderia começar entre os titulares porque ficou alguns dias sem treinar após a partida contra o Ituano.

James entrou aos 35 minutos do segundo tempo. O jogo já estava empatado em 1 a 1 quando Thiago Carpini colocou o colombiano em campo.

O treinador do São Paulo disse que James não se manifestou sobre os pênaltis. Carpini disse que o colombiano "não pediu para não bater", mas ressaltou que outros atletas se colocaram à disposição