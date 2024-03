Vitória x Barcelona: prováveis escalações e onde assistir a semifinal do Baiano

Vitória e Barcelona se enfrentam neste domingo, às 16h (de Brasília), no Barradão, pela volta da semifinal do Campeonato Baiano. No jogo de ida, vitória dos donos da casa por 2 a 0.

ONDE ASSISTIR

O jogo será transmitido pelo Canal do Vitória (Youtube).

CAMPANHA NA COMPETIÇÃO

Vitória - 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas em 10 jogos

Barcelona - 5 vitórias, 1 empate e 4 derrotas em 10 jogos

ESCALAÇÃO

Vitória

Muriel; Zeca, Camutanga, Wagner e Patric; Willian Oliveira, Dudu, Rodrigo Andrade e Matheuziho; Osvaldo e Alerrandro.

Técnico: Léo Condé.

Tarde de muito trabalho no Barradão, foco no jogo de domingo. ???? ?: Victor Ferreira/ECVitória ?: Sócio, faça seu check-in. ??: Se você ainda não é sócio, pode garantir seu ingresso pelo site da Ingresso S.A. #PegaLeão #PorNossaHistória #Baianão2024 pic.twitter.com/GRn0dk2yGn ? EC Vitória (@ECVitoria) March 15, 2024

Barcelona

Passos; Moura, Weslley, Jaques e Reginaldo; Ritter, Ramires, Xavier e Hadrian; Natan e Silva.

Técnico: Gilberto Carlos Nascimento.

ARBITRAGEM

Diego Pombo Lopez será o árbitro da partida e estará acompanhado dos assistentes Luanderson Lima Dos Santos e Daniella Coutinho Pinto.