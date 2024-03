Vitória do Santos sobre a Portuguesa define semifinais do Paulistão; veja duelos, mandos e data

O Campeonato Paulista já tem os quatro classificados para as semifinais da competição. Depois de o Palmeiras avançar no sábado, Novorizontino, Red Bull Bragantino e Santos conquistaram as outras três vagas neste domingo. Com isso, os confrontos da semifinal estão definidos.

Na noite deste domingo, o Santos venceu a Portuguesa, nos pênaltis, e garantiu a última vaga. Assim, o time comandado por Fábio Carille decidirá uma vaga na decisão contra o Red Bull Bragantino. Com campanha melhor que o Massa Bruta, o Peixe será o mandante do jogo. Na Vila Belmiro, o Santos empatou sem gols com a Portuguesa, mas avançou nas penalidades, vencendo a disputa por 4 a 2. Do outro lado, o Bragantino teve vida mais fácil e fez 3 a 0 na Inter de Limeira.

Já o Palmeiras enfrentará o Novorizontino e decidirá em casa, já que tem a melhor campanha do Estadual. O Verdão avançou depois de golear a Ponte Preta por 5 a 1, na Arena Barueri, no sábado. Enquanto isso, o Novorizontino empatou por 1 a 1 com o São Paulo, no Morumbis, e venceu nos pênaltis por 5 a 4. Entre os classificados, o Tigre teve a quarta melhor campanha.

Para a semifinal, o Verdão vive a expectativa de retornar ao Allianz Parque, que passou por reforma no gramado. O time sub-20 do alviverde fará um primeiro teste nesta segunda-feira. Caso não tenha o estádio à disposição, deve mandar o jogo em Barueri, onde tem mandado seus jogos até o momento.

Os duelos da semifinal, disputados em turno único, acontecerão apenas após a Data Fifa. De acordo com a data base da Federação Paulista de Futebol (FPF), as partidas acontecem no dia 27 de março. O Conselho Técnico da FPF acontecerá ao longo da semana para definir os locais, datas e horários dos jogos.

Antes disso, a FPF precisa aguardar o sorteio da Libertadores, que acontece nesta segunda-feira, para ajustar a tabela de acordo com o calendário de jogos do torneio continental.

Confira os confrontos das semifinais do Paulistão

Palmeiras x Novorizontino



Santos x Red Bull Bragantino