Veja números de Danilo Barbosa, volante que interessa ao Corinthians

O Corinthians demonstrou interesse no volante Danilo Barbosa, do Botafogo. Aos 28 anos, o atleta seria uma opção para reforçar o setor de meio-campo do Timão, com a possibilidade de atuar na zaga em determinadas situações.

Com a camisa do Glorioso, clube que defende desde 2022, Danilo Barbosa soma 59 jogos, com quatro gols marcados e uma assistência. O atleta é considerado um meio-campista mais defensivo, com função semelhante a de Raniele na equipe de António Oliveira.

No último Campeonato Brasileiro, Danilo possuiu uma média de 0,8 desarme e 0,7 interceptação por jogo, segundo o Sofascore. O jogador venceu 56% de seus duelos pelo chão ao longo do torneio, com 2,5 por compromisso.

Danilo foi titular no jogo que determinou a classificação do Botafogo para a fase de grupos da Copa Libertadores, contra o Red Bull Bragantino. Neste ano, o jogador entrou em campo em 11 oportunidades, sendo titular em nove.

Revelado nas categorias de base do Vasco, Danilo Barbosa passou por temporadas na Europa, onde defendeu equipes como Braga, Valencia, Benfica, Standard Liege e Nice, antes de retornar ao Brasil.

O atleta chegou ao Palmeiras de Abel Ferreira por empréstimo em 2021, onde disputou 30 jogos, anotou um gol e distribuiu duas assistências. Danilo não teve grande destaque e não foi adquirido em definitivo pelo Verdão, sendo devolvido ao Nice. Posteriormente, o volante foi negociado com o Botafogo.

Entenda interesse do Corinthians em Danilo Barbosa

Corinthians e Botafogo avaliam uma possível troca entre o atacante Gustavo Silva e o volante Danilo Barbosa. O time do Parque São Jorge possui interesse no jogador do clube carioca e pode ceder Mosquito.

Segundo apurou a Gazeta Esportiva, o Timão buscou informações sobre Danilo Barbosa e propôs uma troca entre atletas. O clube, então, enviou ao Botafogo uma lista com nomes de jogadores que poderiam ser incluídos no acordo.

O Glorioso, por sua vez, demonstrou interesse em contar com Gustavo Mosquito. O problema é que ele não estava na lista que o Corinthians havia enviado ao Fogão.

A diretoria do Timão, portanto, recuou e passou a estudar a contraproposta. Mosquito, inicialmente, está nos planos do técnico António Oliveira e recentemente renovou seu contrato, mas perdeu espaço nos últimos jogos.

Por ora, as conversas não avançaram, mas o negócio ainda não está descartado. O Timão quer ganhar tempo para entender a avaliação de Antônio Oliveira e também do próprio atacante. Se ambos concordarem, o Corinthians pode sinalizar ao Botafogo para um avanço nas conversas.