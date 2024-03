Vasco perde no Maracanã, e Nova Iguaçu será rival do Flamengo na final do Carioca

Sensação do Campeonato Carioca, o Nova Iguaçu derrubou o Vasco e está na final do torneio. Neste domingo, o time da Baixada Fluminense, que tinha a vantagem do empate, ganhou por 1 a 0, fez história no Maracanã e, agora, enfrentará o Flamengo na decisão. O primeiro jogo da final está previsto para o dia 31.

Segundo colocado da Taça Guanabara, o Nova Iguaçu entrou na semifinal contra o Vasco com a vantagem do empate. No primeiro duelo, o time da Baixada Fluminense foi superior, mas empatou por 1 a 1. Neste domingo, fez um jogo sólido e carimbou a vaga na final com uma vitória.

Já o Vasco decepciona a torcida. O técnico Ramón Díaz, após o jogo de ida, cravou que o time iria para a final. Não cumpriu a promessa. O Gigante da Colina teve dificuldade para criar e, assim, se despede do Carioca.

HISTÓRICO! O @oficialnifc vai jogar a decisão do Carioca pela primeira vez na sua história! Que temporada! Tem que respeitar o Orgulho da Baixada! ??#CariocaBetNacional pic.twitter.com/HFqkkZnGvw ? Cariocão (@Cariocao) March 17, 2024

O jogo

Ramón Díaz fez mudanças no Vasco em relação ao jogo de ida. O técnico colocou Rojas na lateral direita e abandonou a formação com três zagueiros, passando Medel para o meio de campo, que teve Praxedes como novidade, enquanto Adson voltou ao ataque.

O primeiro lance de perigo foi do Vasco. Aos 11 minutos, após vacilo do Nova Iguaçu, o Gigante da Colina acelerou e a bola chegou a Payet. O meia francês bateu da entrada da área e assustou. A finalização foi à esquerda.

O Nova Iguaçu buscava os contra-ataques, mas faltava acertar o passe decisivo. Em novo erro na saída de bola, Vegetti tentou surpreender e tentou da intermediária, mas Fabrício Santana defendeu. O goleiro teve de trabalhar novamente aos 27 minutos. Galdames recebeu de Payet, driblou a marcação na entrada da área e chutou. Fabrício fez grande defesa.

Aos 42, o Nova Iguaçu teve liberdade para contra-atacar. Yago tentou da entrada da área e levou perigo. A finalização foi para fora. O 0 a 0 persistiu, um resultado que interessava ao clube da Baixada Fluminense.

No segundo tempo, aos cinco minutos, Xandinho foi lançado pela direita, mas errou a finalização e perdeu boa chance para o Nova Iguaçu. Ramón Díaz mudou aos nove minutos. Ele colocou Paulo Henrique e David. Saíram Rojas e Galdames.

Aos 16 minutos, o árbitro Yuri Elino Ferreira deu pênalti para o Nova Iguaçu, após finalização de Xandinho. Ele viu mão de Piton. Contudo, o VAR, comandado por Rodrigo Carvalhaes, recomendou revisão. Yuri voltou atrás e cancelou a penalidade. A mão de Piton estava colada ao corpo.

Aos 23, Ramón colocou Sforza no lugar de Praxedes, que saiu vaiado. O argentino quase abriu o placar quatro minutos depois. Após cobrança de falta para a área, Sforza cabeceou, mas Fabrício fez grande defesa.

O Nova Iguaçu, então, deu o bote. Em contra-ataque, Bill, ex-Flamengo, recebeu na área e tocou na saída de Léo Jardim. A bola bateu na trave e entrou: 1 a 0, aos 29 minutos. A missão do Vasco ficou ainda mais complicada.

Aos 39, Carlinhos ficou com o rebote, mas errou o alvo. O Vasco não teve forças para reagir e está eliminado. Nos acréscimos, a torcida protestou com gritos de "time sem-vergonha". O Nova Iguaçu, por sua vez, fez história e segue à final do Carioca.

FICHA TÉCNICA



NOVA IGUAÇU 1X0 VASCO

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)



Data: 17/03/2024, domingo



Horário: 16h (de Brasília)



Árbitro: Yuri Elino Ferreira



Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Wallace Muller Barros Santos



VAR: Rodrigo Carvalhaes



Cartão amarelo: Xandinho, Carlinhos e Sidney (Nova Iguaçu) e Payet, Rossi, Medel e Paulo Henrique (Vasco)



Cartão vermelho:



Gol:



Nova Iguaçu: Bill, aos 29? do 2ºT



Vasco:

NOVA IGUAÇU: Fabrício Santana; Yan Silva (Cayo Tenório), Gabriel Pinheiro, Sérgio Raphael e Maicon Esquerdinha; Igor Fraga (Ronald), Albert e Yago Ferreira (João Victor); Bill (Sidney), Xandinho (Maxsuell Alegria) e Carlinhos



Técnico: Carlos Vitor

VASCO: Léo Jardim; Rojas (Paulo Henrique), João Victor, Léo e Lucas Piton; Medel (Zé Gabriel), Praxedes (Sforza), Galdames (David) e Payet; Adson (Clayton) e Vegetti



Técnico: Ramón Díaz