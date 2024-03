Vasco faz mudanças para segundo jogo da semifinal; veja as escalações

Do UOL, no Rio de Janeiro

Nova Iguaçu e Vasco estão escalados para o segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca. A bola rola às 16h (de Brasília), no Maracanã.

O Nova Iguaçu vai a campo com: Fabrício; Yan Silva, Gabriel Pinheiro, Sergio Raphael, Maicon Esquerdinha, Igor Guilherme, Albert, Yago, Bill, Xandinho e Carlinhos.

O Vasco terá: Léo Jardim, Rojas, João Victor, Léo, Lucas Piton, Medel, Praxedes, Galdames, Payet, Adson e Vegetti.

O time de Ramón Díaz tem mudanças. O treinador desfaz o esquema com três zagueiros e Medel vai atuar como volante. Rojas, Praxedes e Adson entram no time.

As equipes empataram em 1 a 1 no primeiro encontro. Por ter tido melhor campanha na Taça Guanabara, o Nova Iguaçu tem vantagem e pode se classificar com novo empate. Ao Vasco, só a vitória interessa.

Os dois times têm desfalques. Fernandinho, do Nova Iguaçu, e Matheus Carvalho, do Vasco, foram expulsos no primeiro jogo.

A partida terá transmissão da Band, na TV aberta, Bandsports, na TV fechada, e Goat, por streaming. O Placar UOL também acompanha em tempo real.

