Torcida invade campo no Campeonato Turco e ataca jogadores do Fenerbahçe

O jogo entre Trabzonspor e Fenerbahçe, válido pela trigésima rodada do Campeonato Turco, acabou com invasão no campo e cenas de guerra.

O que aconteceu

O Fenerbahçe visitou o Trabzonspor no Papara Park e venceu o jogo por 3 a 2. O jogo aconteceu hoje (17) pela Süper Lig.

O time visitante chegou a abrir vantagem de 2 a 0 no primeiro tempo. Os anfitriões conseguiram o empate na segunda etapa, mas sofreram o gol da derrota aos 87 minutos.

Após o apito final, jogadores e comissão técnica do time de Istambul permaneceram no gramado para comemorar a vitória. Os vencedores são vistos pulando e se abraçando enquanto vaias são ouvidas da arquibancada.

Alguns segundos depois, a torcida da casa invadiu o campo e foi para cima dos adversários. Seguranças e policiais tentaram controlar a situação enquanto parte dos visitantes deixa o gramado.

#SONDAK?KA Fenerbahçeli oyuncular orta sahada galibiyet kutlarken Trabzonspor taraftarlar? sahaya indi. pic.twitter.com/2RGY39PrAn -- 61saat (@61saat) March 17, 2024

A vitória não mudou a situação da tabela. O Fenerbahçe foi a 79 pontos e manteve a segunda colocação, enquanto o Trabzonspor aparece em terceiro com 49.