Torcedor do Juventude é acusado de racismo no jogo contra o Inter

Um torcedor do Juventude foi acusado por torcedores do Inter de ter cometido ato de injúria racial durante o confronto entre os times no estádio Alfredo Jaconi, hoje, pela semifinal do Campeonato Gaúcho.

O que aconteceu

O ato teria ocorrido durante o primeiro tempo direcionado a um torcedor do Inter. O torcedor do Juventude foi identificado e conduzido pela Brigada Militar ao posto policial do estádio, em Caxias do Sul.

A FGF informa que um torcedor do Juventude foi acusado de praticar ato de racismo direcionado à torcida do Inter, durante o 1º tempo entre @ECJuventude e @SCInternacional, pelas semifinais do Gauchão Ipiranga 2024, na tarde deste domingo (17), no Estádio Alfredo Jaconi. pic.twitter.com/D0awnmIVRv -- Federação Gaúcha de Futebol (@OficialFGF) March 17, 2024

Em comunicado oficial, a Federação Gaúcha de Futebol disse que acompanha os desdobramentos do caso de perto.

A ação foi registrada em vídeo por um torcedor do Inter. Nas imagens, o homem com a camisa do Juventude estaria fazendo sinais imitando um macaco para os torcedores do Colorado.