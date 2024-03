Tite elogia Flamengo por recorde de Rossi e diz por que não usou Gabigol

Do UOL, no Rio de Janeiro

O técnico Tite, do Flamengo, valorizou o recorde batido por Rossi, que se tornou o goleiro do Flamengo com a maior sequência sem sofrer gols na história do clube. Para o treinador rubro-negro, isso é fruto do trabalho coletivo do finalista do Carioca, que eliminou o Fluminense com um empate por 0 a 0 no jogo de volta da semifinal do Maracanã.

"Uma equipe consistente, com Rossi batendo essas marcas e que fez gols em todos os jogos, hoje passou em branco, contra o Vasco também. É um trabalho em conjunto", disse Tite.

Por que não usou Gabigol? "Quando estávamos com a substituição para colocar por dentro o Bruno Henrique, é porque tinha muito espaço nas costas da linha defensiva do Fluminense. Um jogador que ataca espaço, é decisivo. Menos para um jogador de retenção (de bola) e mais um de atacar espaço. O Gabriel só fez um treinamento mais forte com o grupo".

Time sofreu fisicamente? "Nós passamos uma semana com muita dificuldade. Aquele jogo que a gente fez exigiu muito. Tivemos uma série de subsituições que fizemos por conta do desgaste. Faltou um pouco de finesse para atacarmos os espaços, para ter um pouco mais de consistências nas ações ofensivas".

Vasco ou Nova Iguaçu na final? "Não dá para escolher. Vou ficar sentado. Olhando".