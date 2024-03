Time sub-20 do Palmeiras fará primeiro teste no gramado do Allianz Parque após reforma

O Palmeiras fará na manhã desta segunda-feira o primeiro teste no novo gramado do Allianz Parque, que vem passando por reforma desde fevereiro. Os atletas do sub-20 do Verdão testarão o campo sob a supervisão de profissionais do Departamento de Futebol e da comissão técnica do clube.

A informação sobre o agendamento desse teste foi publicada primeiramente pelo Uol e confirmada pela Gazeta Esportiva.

No fim da última semana, a Real Arenas, empresa criada pela WTorre para gestão do estádio, deu ao Verdão um cronograma de finalização da obra, informando que o campo estaria disponível para ser testado no sábado. Nesse dia, porém, o Palmeiras tinha o duelo decisivo contra a Ponte Preta pelas quartas de final do Paulistão. Além disso, o clube soube que não poderá usar o gramado entre os dias 20 e 24 de março, já que terá a estrutura montada para um show que acontece no sábado.

A empresa havia dado o prazo de conclusão da obra no dia 12 de março, mas não foi possível cumpri-lo, já que os lotes de cortiça que foram aplicados ainda não haviam sido liberados pela Vigilância Agropecuária Internacional (Vigiagro). Ao todo, 22 toneladas de material foram importados de Portugal. Também de acordo com o cronograma, um novo lote de cortiça será aplicado no gramado nesta segunda-feira.

O Palmeiras vive a expectativa de retornar à sua casa. A equipe não joga no Allianz Parque desde o dia 28 de janeiro, quando venceu o Santos, por 2 a 1, no único duelo que aconteceu lá na temporada. Depois disso, o clube informou que não jogaria mais no local até as condições do gramado serem melhoradas. Pouco depois, a Federação Paulista de Futebol vetou o estádio de receber jogos.

Sendo assim, além de ter a aprovação do clube, a FPF também precisa fazer uma nova vistoria no local para dar aval para o local voltar a receber jogos. Dono da melhor campanha do Campeonato Paulista, o Verdão goleou a Ponte Preta no último sábado, por 5 a 1, na Arena Barueri, e garantiu o mando de campo nos duelos do Estadual até uma eventual final.

A semifinal do Paulistão está marcada, inicialmente, para acontecer no dia 27 de março, uma quarta-feira. A definição das datas e locais das semis, porém, não acontecerá nesta segunda-feira por causa do sorteio da fase de grupos da Libertadores. A FPF precisa esperar a definição de datas dos jogos do torneio continental para ajustar a tabela.