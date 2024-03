Semi da Taça Rio acaba em confusão com gás de pimenta e polícia; veja

Após o fim da partida entre Boavista e Portuguesa-RJ, em Saquarema, pela semifinal da Taça Rio, ontem (16), jogadores, comissão técnica e até dirigentes da equipe visitante se envolveram em uma confusão com policiais, que usaram gás de pimenta.

CENAS LAMENTÁVEIS!



Após jogo entre Boavista e Portuguesa-RJ, policiais apontaram armas para jogadores da Lusa.



Além disso, o presidente da Portuguesa recebeu spray de pimenta no rosto e precisou ser atendido pela equipe médica.



🗞️ | 🎥 @venecasagrande pic.twitter.com/TgnbZG92VW -- Goleada Info (@goleada_info) March 17, 2024

O que aconteceu

Gol da classificação nos acréscimos. O Boavista venceu o jogo por 3 a 2 com um gol marcado aos 57 minutos do segundo tempo. O jogo de ida terminou empatado em 2 a 2.

Reclamação da arbitragem virou confusão. Assim que a partida acabou, jogadores e membros do estafe da Portuguesa-RJ foram reclamar com os árbitros, alegando que a equipe foi prejudicada.

Os policiais que faziam a segurança da partida se envolveram na confusão. Para dispersar o tumulto, a polícia usou gás de pimenta, o que causou revolta do lado da Portuguesa-RJ, que lamentou o ocorrido em seus canais oficiais e acusou os policiais de apontarem armas aos atletas.

Final contra Botafogo ou Sampaio Corrêa-RJ. Classificado à final da Taça Rio, o Boavista encara agora o vencedor da outra semifinal. Na ida, o Botafogo levou a melhor e venceu por 2 a 1.