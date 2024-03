Sem dinheiro, Barcelona quer novo empréstimo de João Félix junto ao Atleti

Já pensando na temporada 2024-25, o Barcelona espera conseguir um novo empréstimo do atacante João Félix, que pertence ao Atlético de Madrid.

O clube catalão vive dificuldades financeiras e, com isso, busca soluções de baixo custo para continuar competitivo no cenário nacional e internacional.

O que aconteceu

O Barcelona quer renovar o empréstimo de João Félix. Segundo o diário Mundo Deportivo, o clube catalão trabalha apenas com essa possibilidade, já que não tem dinheiro suficiente para pagar por grandes contratações no momento.

Os blaugranás só topariam a compra do português se o Atleti topar negocia-lo por um preço baixo. Em 2019, o clube de Madri pagou cerca de 127 milhões de euros pela contratação do atleta, então promessa do Benfica-POR.

Os catalães apostam em um negócio semelhante ao que levou Griezmann de volta ao Atlético: o francês quis deixar o clube e voltar a trabalhar com Diego Simeone, ao que o Barça concordou e fechou um negócio 'barato' com os colchoneros.

João Félix quer ficar no Barça, mesmo desejo de Jorge Mendes, seu agente.

Problemas financeiros do Barcelona

O Barça atravessa há anos uma grave crise financeira, ao ponto de antecipar recursos e vender alguns de seus ativos para custear suas operações com futebol.

Sua dívida total em 2023 chegou a 1,2 bilhão de euros (R$ 6,5 bilhões, na cotação atual).

Além de reforços, o Barcelona está renovando seu estádio, o Camp Nou, e todo o seu complexo esportivo. As obras devem ficar prontas apenas em 2026, a um custo total que supera 1 bilhão de euros (R$ 5,4 bilhões).

A saída de Lionel Messi, em 2021, escancarou os problemas financeiros do Barça. Clube tentou se desfazer de jogadores e negociar contrato com o astro argentino, mas o Fair Play Financeiro da Liga Espanhola impediu o negócio.