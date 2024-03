Sem Aderlan e com retornos, Santos está pronto para encarar Portuguesa; veja escalações

O Santos está definido para enfrentar a Portuguesa, pelas quartas de final do Campeonato Paulista, na Vila Belmiro. O técnico Fábio Carille não contará com o lateral direito Aderlan, com dores na coxa, mas tem em mãos retornos importantes ao time titular.

Os volantes Diego Pituca e João Schmidt, assim como o ponta Guilherme, foram preservados diante da Inter de Limeira e retornam à equipe. O meia Giuliano novamente é alternativa no banco de reservas e pode entrar em campo no decorrer da segunda etapa.

Assim, o Santos está escalado com: João Paulo, Hayner, Gil, Joaquim e Felipe Jonatan; João Schmidt, Diego Pituca e Cazares; Guilherme, Otero e Furch.

Além de Aderlan, o Peixe também não conta com o atacante Willian Bigode, que teve constatada uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda.

A Portuguesa do técnico Pintado, por sua vez, está escalada com: Thomazella; Quintana, Robson e Patrick; Talles, Ricardinho, Tauã e Eduardo Diniz; Giovanni Augusto, Maceió e Henrique Dourado.

A bola rola às 20h15 (de Brasília), na Vila Belmiro.