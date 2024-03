Novorizontino cala MorumBis, vence São Paulo nos pênaltis e vai à semi

O São Paulo está eliminado do Campeonato Paulista. Após empate por 1 a 1 no tempo normal, o Tricolor caiu nos pênaltis (5 a 4) para o Novorizontino em pleno MorumBis para mais de 55 mil torcedores.

Durante o tempo normal, Rômulo abriu o placar para o Novorizontino, e Ferreira empatou para o São Paulo. Rafael e Jordi tiveram boas atuações e mantiveram a igualdade no placar.

Já nos pênaltis, Michel Araújo e Diego Costa isolaram as suas cobranças. Rafael até pegou um, mas não salvou o Tricolor da eliminação.

Segundo o calendário da FPF, as semifinais serão realizadas daqui a duas semanas: na quarta-feira (27) ou quinta-feira (28). A data oficial ainda será definida.

O adversário do Novorizontino será conhecido após a partida entre Santos e Portuguesa, que jogam na Vila Belmiro. Palmeiras e Red Bull Bragantino também estão na semifinal.

Penalidades decidiram quem avançou

Lucas abriu as cobranças e marcou. Lucca bateu, e Rafael pegou: 1 a 0 para o São Paulo.

Luciano também converteu sua penalidade, e o Tricolor seguiu na frente. Danilo Barcelos fez para o Novorizontino: 2 a 1.

Pablo Maia cobrou o terceiro do São Paulo e manteve o Tricolor com 100% de aproveitamento. Fabrício Daniel também bateu e guardou: 3 a 2.

Michel Araújo chutou para fora. Chico converteu sua penalidade e devolveu a igual ao placar: 3 a 3.

Igor Vinícius bateu o 5º pênalti do São Paulo e fez. Marlon também converteu e forçou as cobranças alternadas: 4 a 4.

Diego Costa isolou sua cobrança pelo Tricolor. Renato converteu e classificou o Novorizontino para as semifinais. 5 a 4.

Novorizontino começa melhor, mas São Paulo equilibra

O time comandado por Eduardo Baptista conseguiu explorar bem o lado direito da defesa do São Paulo no início da primeira etapa e foi por ali que chegou ao seu gol com Rômulo, logo aos 12 minutos.

Após sair atrás, o Tricolor conseguiu se impor mais no jogo com a velocidade de seus atacantes e chegou ao empate com Ferreira — após bela assistência de Lucas — dez minutos depois. No restante da etapa inicial, a equipe de Carpini teve as melhores chances mas parou em Jordi e pecou na pontaria.

São Paulo cria pouco no 2º tempo, e Rafael salva

O Tricolor não conseguiu sufocar o Novorizontino em nenhum momento da etapa final. Inclusive, quem quase balançou as redes foi o Novorizontino — Rafael fez duas boas defesas para salvar o São Paulo.

Lucas foi o jogador mais participativo, vencendo ótimos duelos contra Chico e colocando velocidade no ataque. As substituições de Carpini não agradaram os torcedores que estiveram presentes no MorumBis.

Carpini ouve gritos de "burro"

Com o fraco desempenho no segundo tempo, a torcida do São Paulo pediu a entrada de James. Carpini só colocou o colombiano em campo aos 35 minutos da etapa final. Ele foi ovacionado ao entrar em campo.

Wellington, lateral esquerdo, também foi muito vaiado quando foi substituído. O defensor tem contrato até o fim do ano, e ainda não chegou a um acordo com o Tricolor por uma renovação.

Lances importantes

Rômulo abre o placar para o Novorizontino. Aos 12 minutos do 1º tempo, Willean Lepo ganhou no corpo de Ferreira e fez o cruzamento no meio da área. Rômulo apareceu completamente livre no meio da área e cabeceou no contrapé de Rafael.

São Paulo empata com Ferreira. Aos 22 minutos, Lucas ganhou do marcador no jogo de corpo e teve muito espaço. O camisa 7 virou o jogo para Ferreira, que recebeu livre dentro da área e tocou na saída do goleiro Jordi.

Ferreira se lesionou no lance do gol e precisou ser substituído. O camisa 47 se chocou com o goleiro Jordi na hora da finalização e não conseguiu continuar no jogo com dores no quadril. Ele deu lugar a Erick.

Novorizontino volta a assustar. Aos 41 minutos, Willian Lepo levou para a linha de fundo e tentou cruzamento pela direito, a bola desviou em Diego Costa e quase surpreendeu Rafael — que se esticou todo para mandar para escanteio.

Rafael salva o São Paulo. Aos 4 minutos do 2º tempo, Waguininho puxou contra-ataque e serviu Luccas. O atacante arriscou da entrada da área tricolor e obrigou Rafael a fazer boa defesa.

Rafael mais uma vez. Aos 18 minutos, após cobrança de escanteio a bola sobrou par Chico cara a cara com Rafael. O goleiro fechou o ângulo do defensor e fez uma ótima defesa.

Luciano perde grande chance. Aos 22, Alisson cobrou escanteio, Arboleda desviou e a bola sobrou para Luciano. O camisa 10 encheu o pé de dentro da pequena área, mas mandou para fora.

Jordi salva nos acréscimos. Aos 49, Luciano invadiu a área e, mesmo sem ângulo, arriscou. Jordi se esticou todo e espalmou para escanteio.

FICHA TÉCNICA

São Paulo x Novorizontino

Competição: quartas de final do Campeonato Paulista

Data e hora: 17 de março de 2024, às 18h (de Brasília)

Local: MorumBis, em São Paulo (SP)

Público: 55.197

Renda: R$ 4.022.136,00

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza

Assistentes: Marcelo Van Gasse e Miguel Caetano Ribeiro da Costa

VAR: Marcio Henrique de Gois

Cartões amarelos: Arboleda (SAO); Lucca, Marlon, Waguininho e Chico (NOV)

Gols: Rômulo, aos 12 minutos do 1º tempo (NOV); Ferreira, aos 22 minutos do 2º tempo (SAO)

São Paulo: Rafael; Rafinha (Igor Vinícius), Arboleda, Diego Costa e Welington (James Rodríguez); Pablo Maia, Alisson e Lucas; Ferreira (Erick), Luciano e André Silva (Michel Araújo). Técnico: Thiago Carpini.

Novorizontino: Jordi; César Martins (Renato), Luisão e Chico; Willeam Lepo, Geovane (Dantas), Marlon, Reverson e Rômulo (Danilo Barcelos); Neto Pessoa (Lucca) e Waguininho (Fabrício Daniel). Técnico: Eduardo Baptista.