Santos sofre na Vila, bate Portuguesa nos pênaltis e vai à semi do Paulista

O Santos eliminou a Portuguesa nos pênaltis e está na semifinal do Campeonato Paulista. O jogo foi 0 a 0 no tempo normal e 4 a 2 nos pênaltis. O Peixe levou a melhor e o zagueiro Jair, de 19 anos, foi o autor da última cobrança.

Durante o tempo normal, os times ficaram no 0 a 0 e empilharam chances desperdiçadas. O Peixe ainda teve a expulsão de Otero por pisão em Giovanni Augusto e ficou quase meia hora com um a menos.

Já nos pênaltis, o Santos levou a melhor e Jair foi o último batedor do Santos, que levou à classificação do Santos. O Peixe avançou para as semifinais com gols de Giuliano, Guilherme, Rincón e Jair, por 4 a 2.

Com o resultado, o Santos enfrenta o Red Bull Bragantino nas semifinais do Paulistão. O Peixe tem a vantagem de mando de campo.

Penalidades definiram quem passou

Eduardo Diniz iniciou as cobranças pela Lusa e marcou. Giuliano converteu pelo Santos. 1-1.

Felipe Marques perdeu a cobrança. Guilherme converteu pelo Peixe. 1-2.

Quintana perdeu a cobrança. Rincón marcou pelo Peixe. 1-3.

Paraíso marcou pela Portuguesa. Jair foi o último batedor e levou o Santos para às semifinais da competição.

JOGO ABERTO!

O primeiro tempo foi marcado por um jogo truncado, mas com chances para ambos os lados. Assim que iniciou a partida, o Santos teve ótima oportunidade com Gil, que tentou encobrir o goleiro. A Lusa esteve muito bem postada na defesa, em uma linha de 5, e dificultou o dinamismo do Peixe em casa.

João Paulo e Thomazella trabalharam bastante, mas o Peixe ficou mais próximo de abrir o placar. Com a dificuldade de furar a linha defensiva, o Peixe passou a apostar em bola parada e chuveirinho na área. Faltou capricho. A Lusa, em contrapartida, chegou com bonitas jogadas individuais.

Com um a menos, mas deu!

O Santos retornou mais à vontade para a segunda etapa enquanto a Portuguesa passou a dar mais espaços. Furch, aos sete minutos, por muito pouco não abriu o placar. Ele recebeu lançamento na medida de Pituca e mandou uma bomba por cima do gol.

Com a Lusa perigosa, Carille mexeu no time após os 10 minutos e optou por Giuliano no lugar de Cazares e Jair no de Joaquim. Cazares não funcionou como esperado e deixou a desejar na criação da equipe. Joaquim se mostrou desgastado.

O Santos até melhorou no ataque, mas além da falta de capricho, ainda deu o azar de expulsão do Otero. O jogador deu um pisão, sem querer, em Giovanni Augusto, e recebeu o vermelho direto. O jogador questionou a arbitragem e saiu com lágrimas nos olhos.

Mesmo diante da expulsão, o Santos seguiu mais próximo de abrir o placar, mas empilhou chances desperdiçadas. Carille utilizou Rincón para reforçar a marcação, Patati como fator surpresa no ataque e JP Chermont no lugar de Hayner, que sentiu o tornozelo.

A decisão foi levada aos pênaltis e todos os cobradores do Santos marcaram. Jair foi o último e converteu ao lado de

Lances importantes

QUASE! Aos 3 minutos, Otero cobrou escanteio, Thomazella defende e, na sobra, Gil tentou encobrir o goleiro.

Boa defesa - aos 18 minutos, João Paulo faz boa defesa em cabeceio de Robson.



NA TRAVE! - Aos 27 minutos, Otero acerta o travessão em bola parada e faz a Vila Belmiro explodir.



ERROU - Thomazella saiu errado e viu a bola sobrar para Cazares. O jogador mandou por cima.



QUASE! Aos 42 minutos, Maceió fez jogada individual e acertou a trave direita com um chute de fora da área. Por pouco a Lusa não abriu o placar.

POR MUITO POUCO - Aos 7 minutos, Pituca se aproveitou de um buraco na defesa da Lusa, lançou na medida para Furch, que cortou e, mesmo sem ângulo, mandou uma bomba por cima do gol.

QUE DEFESAÇA - Aos 12 minutos, João Paulo ficou no mano a mano com Henrique Dourado e fez bonita defesa.

DESARMOU - Aos 21 minutos, o Santos chegou com perigo no ataque em sobra de bola para Guilherme, que ajeitou para chutar, mas foi desarmado por Talles.

EXPULSOU - Aos 27 minutos, Otero é expulso por pisão em Giovanni Augusto.

QUE DESPERDÍCIO! - Aos 47 minutos, Patati cruzou na segunda trave, Guilherme chegou mas não conseguiu o desvio para o gol

FICHA TÉCNICA

Santos 0(4) x 0(2) Portuguesa - quartas de final do Paulistão

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Data/hora: 17/02/2024 (domingo), às 20h15 (de Brasília)

Público e renda: 13.882/ R$ 1.009.095,00

Cartões amarelos: Henrique Dourado (POR) JP Chermont (SAN)

Cartões vermelhos: Otero (SAN)

GOLS:

SANTOS: João Paulo; Hayner (JP Chermont), Gil, Joaquim (Jair) e Felipe Jonatan; João Schmidt (Rincón), Diego Pituca e Cazares (Giuliano); Otero, Furch (Patati) e Guilherme. Técnico: Fábio Carille.

PORTUGUESA: Thomazella; Talles, Quintana, Robson, Patrick e Eduardo Diniz; Tauã (Zé Ricardo), Ricardinho e Giovanni Augusto (Paraizo); Maceió (Felipe Marques) e Henrique Dourado (Victor Andrade). Técnico: Pintado.