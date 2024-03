Santos encara a Portuguesa com Furch no time titular; veja as escalações

Santos e Portuguesa estão escalados para o confronto de hoje (17), às 20h15 (de Brasília), na Vila Belmiro, pelas quartas de final do Paulistão. O Peixe começa com Julio Furch como titular. A Lusa inicia com Henrique Dourado no ataque.

Escalação do Santos

João Paulo; Hayner, Gil, Joaquim e Felipe Jonatan; João Schmidt, Diego Pituca, Cazares e Otero; Furch e Guilherme.

Pituca e Guilherme voltam ao time após serem poupados.

Giuliano volta após lesão e começa como alternativa no banco de reservas.

Escalação da Portuguesa

Thomazella; Talles, Quintana, Robson, Patrick e Eduardo Diniz; Tauã, Ricardinho e Giovanni Augusto; Maceió e Henrique Dourado.

A Lusa não conta com Marquinhos Pedroso, lesionado. No último treinamento antes da partida, recebeu apoio da torcida para o jogo decisivo.

Regulamento

A partida é eliminatória em jogo único, ou seja, quem vencer, avança para a semifinal. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis.