Santos vence Portuguesa nos pênaltis e volta à semifinal do Paulistão após cinco anos

O Santos volta a se classificar para a semifinal do Campeonato Paulista após cinco anos. Neste domingo, a equipe empatou com a Portuguesa no tempo normal em 0 a 0, na Vila Belmiro, mas venceu nas penalidades máximas por 4 a 2. O Peixe terá pela frente o Red Bull Bragantino, que venceu a Inter de Limeira por 3 a 0 em seu jogo das quartas de final. O duelo também será com mando santista.

O Santos não conseguiu furar o bloqueio da Lusa nos 90 minutos e, nas penalidades máximas, viu o goleiro João Paulo fazer uma defesa e o zagueiro Quintana acertar a trave. Giuliano, Guilherme, Tomás Rincón e Jair Paula converteram suas cobranças.

O Peixe voltará a jogar depois da Data Fifa, que acontece entre os dias 18 e 26 de março. As semifinais estão marcadas para o dia 27, mas ainda não se sabe o horário do duelo contra o Bragantino.

O jogo

O primeiro tempo foi marcado por uma maior posse de bola do Santos, mas de poucas chances claras para os mandantes, que erraram muitos passes frente ao "ferrolho" montado pela Lusa. Aos 28 minutos, Otero cobrou falta na trave superior do goleiro Thomazella, agitando a Vila Belmiro.

Já aos 33, o ponta Guilherme fez boa jogada pela esquerda e finalizou para fora, passando um pouco por cima da meta da Portuguesa, que respondeu 10 minutos mais tarde, com finalização de Maceió na trave de João Paulo. Nos acréscimos, foi a vez de Cazares finalizar de média distância, para defesa de Thomazella.

Segundo tempo

A segunda etapa começou movimentada, com Furch levando perigo aos oito minutos em finalização com a perna esquerda, dentro da área. A Portuguesa não deixou barato e respondeu primeiro com chute de Giovanni Augusto, passando no canto da meta de João Paulo, e depois com Henrique Dourado, que ficou em boas condições de chutar, mas parou no goleiro santista.

Aos 29 minutos, o Santos sofreu um baque. O meia Rómulo Otero foi expulso pelo árbitro Raphael Claus por falta forte em Giovanni Augusto, na lateral do campo.

Mesmo com um a menos, o Santos seguiu em cima dos visitantes para abrir o placar, mas não conseguiu transformar volume ofensivo em chances criadas. A Lusa soube se defender e ainda especulou bons contragolpes, mas pecou no passe final. O resultado seria definido nas penalidades.

Pênaltis

Santos



Giuliano - gol



Guilherme - gol



Tomás Rincón - gol



Jair Paula - gol

Portuguesa



Eduardo Diniz - gol



Felipe Marques - defesa de João Paulo



Quintana - chute na trave



Paraizo - gol

FICHA TÉCNICA



SANTOS 0 (4) X ( 2) PORTUGUESA

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)



Data: 17 de março de 2024, domingo



Horário: 20h15 (de Brasília)



Árbitro: Raphael Claus



Assistentes: Neuza Ines Back e Rafael Tadeu Alves de Souza



VAR: José Claudio Rocha Filho



Público total: 13.882 pessoas



Renda: R$ 1.009.095,00

Cartões amarelos: Henrique Dourado e Ricardinho (Portuguesa); JP Chermont (Santos)



Cartão vermelho: Otero (Santos)

SANTOS: João Paulo; Hayner (JP Chermont), Gil, Joaquim (Jair Paula) e Felipe Jonatan; João Schmidt (Tomás Rincón), Diego Pituca e Cazares (Giuliano); Otero, Guilherme e Furch (Weslley Patati)



Técnico: Fábio Carille

PORTUGUESA: Thomazella; Quintana, Robson (Marco Antônio) e Patrick; Talles, Ricardinho, Tauã (Zé Ricardo) e Eduardo Diniz; Giovanni Augusto (Paraizo), Maceió (Felipe Marques) e Henrique Dourado (Victor Andrade)



Técnico: Pintado