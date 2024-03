Santos homenageia ídolo Clodoaldo no intervalo do jogo contra a Portuguesa

O Santos prestou uma homenegam a Clodoaldo, ídolo histórico do clube, no intervalo da partida contra a Portuguesa neste domingo, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. O ex-volante recebeu uma placa comemorativa do vice-presidente da agremiação, Fernando Bonavides, e caminhou pelo gramado da Vila, sendo saudado por torcedores. O ato foi feito em parceria com o Movimento Santos Mais Popular.

Além da placa, algumas crianças santistas estenderam uma longa faixa no gramado com o nome de Clodoaldo. Seu nome foi cantado pelas arquibancadas do estádio.

Pelo Peixe, Clodoaldo completou 512 jogos, com 14 gols marcados. Tendo atuado entre os anos de 1966 e 1980, ele foi o sétimo jogador que mais vezes defendeu o Santos.

Já pela Seleção Brasileira, Clodoaldo disputou 51 jogos, tendo marcado três gols. Ele foi o terceiro atleta do Santos que mais vestiu a camisa do Brasil, atrás de Carlos Alberto Torres (61) e Pelé (113).

Veja títulos de Clodoaldo com a camisa do Santos:

1967 - Campeonato Paulista e Torneio Triangular de Florença

1968 - Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, Recopa Sul-Americana, Recopa Mundial, Torneio Octogonal do Chile e Torneio Amazônia

1969 - Campeonato Paulista e Torneio de Cuiabá

1970 - Torneio Hexagonal do Chile

1973 - Campeonato Paulista

1977 - Torneio Hexagonal do Chile