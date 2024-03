Rossi bate marca histórica, mas divide feitos e é abraçado no Flamengo

Do UOL, no Rio de Janeiro

Agustín Rossi atingiu uma marca histórica no Flamengo ao se tornar o goleiro com mais tempo sem ser vazado em jogos oficiais na história do clube (mais de 960 minutos). Esperança da comissão técnica para a atual temporada e mais entrosado com o elenco, ele foi abraçado ao final da classificação diante do Fluminense. A marca pode levar o nome dele, mas o sentimento é de que é um feito coletivo.

O que aconteceu

Rossi dividiu os feitos com todo o time do Flamengo. O goleiro enalteceu não só a defesa, mas também a organização desde o ataque. Ele evita tomar a marca apenas para si.

Eu acho muito importante essa marca que cheguei hoje de superar o Cantarelli na história do Flamengo, mas eu sempre vou falar que isso é um jogo coletivo, que tem 11 jogadores e vem fazendo um grande trabalho. Tenho que agradecer a todos. Rossi

O arqueiro foi abraçado por todos os jogadores na saída de campo. Os atletas da defesa correram até ele no apito final e juntos fizeram uma roda para comemorar. Dirigentes também cumprimentaram ele.

Mais reservado no dia a dia, Rossi é próximo dos gringos do grupo. Ele, porém, é querido por outros jogadores e funcionários.

A comissão esperava um Rossi "voando" em 2023. Ele assumiu a titularidade em meio a um momento conturbado do Fla ainda com Jorge Sampaoli e precisou se adaptar com o "bonde andando".

Jogar com os pés também é algo que o goleiro vem desenvolvendo. Os últimos titulares do Flamengo precisaram usar mais esse fundamento. "Tento fazer o melhor dentro do jogo quando a bola chega em mim, nessas possibilidades que tenho para jogar a bola com os pés e eu tento sempre fazer o melhor para ajudar o time", avaliou.

Rossi exaltou o fato de o time procurar sempre o mesmo objetivo. Na saída do estádio, ele agradeceu Matheus Cunha. O jovem "cedeu" a vaga diante do Madureira para que o veterano pudesse chegar mais perto de bater o recorde.

O argentino também sonha com a seleção. Ele viu sete companheiros serem convocados e ainda tem esperança de ser lembrado.

Jogar pelo Flamengo é isso, tem que ter esse espirito, essa vontade de sempre tentar ganhar, vencer... agradeço ao Matheus, ao professor e é importante para mim pelo recorde que consegui bater, mas também ao time todo por hoje, pelos 11 jogos sem ser vazado, na sequência da temporada. Acho muito importante. Rossi