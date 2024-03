Ramón Díaz se desculpa por eliminação do Vasco e diz: 'Sigo com confiança'

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Vasco foi eliminado do Campeonato Carioca. Após a derrota para o Nova Iguaçu, o técnico Ramón Díaz assumiu a responsabilidade e pediu desculpas aos torcedores.

Estou orgulhoso da equipe. O Vasco das últimas duas partidas não foi o Vasco que planejamos. Os jogadores sabem que podemos dar mais. Estamos todos decepcionados. O Vasco joga melhor que isso. Encontramos um rival que se organizou bem atrás. Da metade do campo para frente, não fomos claros, não encontramos o jogo e isso nos custou. Estou decepcionado como todos porque o objetivo era passar. Sigo tendo confiança no clube, nos jogadores. Com o tempo tem que vir coisas melhores. Quero pedir desculpas aos torcedores por não passar. Ramón Díaz

O que mais ele disse?

Eliminação: "Quando uma pessoa se propõe a objetivos e não os cumpre, é porque algumas coisas falharam. O treinador, obviamente, que é o maior responsável. Quem mais falhou fui eu. Tem que assumir a responsabilidade. Temos que seguir crescendo e trabalhando. Todos estavam sonhando em jogar a final."

Escalação: "Na primeira metade para termos um bom controle, para não deixar o contragolpe. Pensando que podíamos chegar. Dominamos bastante, mas não fomos claros. Isso nos custou bastante. Mas vamos seguir trabalhando e crescendo. Vamos encontrar equipes assim. Vamos ter que seguir trabalhando."

Praxedes vaiado: "Vou dizer boas palavras sobre o Bruno [Praxedes]. Nós o trouxemos e ele fez muito bem. As pessoas têm que ter confiança na equipe que temos. Não temos outra equipe, esta é a equipe que temos. Então, temos que ter confiança e obrigar que trabalhe, que melhore. A única forma de sair de situações difíceis. E o jogador sente a pressão, se sente insultado. Mas é seguir trabalhando, crescendo, é jovem, tem 21 anos, e tem que seguir crescendo. As competições que vão vir serão mais duras."

Elenco é suficiente? "Sim, nós vamos crescendo. Chegamos e estávamos com muitas dificuldades. E vai crescendo. O time, o clube, a torcida. Queríamos jogar a final, queríamos jogar com o Flamengo. O futebol tem essas coisas. Eles estavam muito organizados. E não pudemos chegar nem pela esquerda e nem pela direita e isso nos custou. Temos que seguir trabalhando. O clube está bem encaminhado para seguir crescendo com todos juntos. Que sirva de experiência para seguirmos crescendo."

Payet: "Payet também não teve uma boa atuação como as anteriores, assim como todo o time. Temos que seguir crescendo. Estamos em um grande time."

Torcida: "As pessoas vão seguir acompanhando. Sempre vão acompanhar. Quando se é torcedor de um clube, não se apaga por uma partida perdida ou por não ter se classificado. Temos que seguir crescendo, para que a equipe se estabilize e siga competitiva. Vamos seguir trabalhando como sempre fizemos."