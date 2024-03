Rafael lamenta queda e defende Carpini: 'Estamos tristes e envergonhados'

O goleiro Rafael, do São Paulo, lamentou a queda para o Novorizontino nas quartas de final do Paulistão 2024, no MorumBis. O defensor aproveitou para defender o técnico Thiago Carpini.

O que aconteceu

Rafael disse que o momento serve para tirar lições e buscar forças para as próximas competições. Rafael pegou um dos pênaltis, mas não salvou o Tricolor da eliminação.

Estamos tristes, envergonhados, mas é continuar trabalhando e tirar as lições e buscar forças para a gente reverter. Ano passado a gente teve uma dura desclassificação, a gente queria muito ser campeões paulistas neste ano, mas agora é juntar forças e fortalecer ainda mais todo mundo para podermos fortalecer mais esse ano . Rafael em entrevista à Cazé TV.

O que mais Rafael disse

Perde todo mundo. "A gente sempre treina os pênaltis, ainda mais quando a gente tem jogos que podem ir para os pênaltis, mas são detalhes. Não perde quem erra, perde todo mundo e saímos hoje eliminados. Ficamos tristes e é difícil encontrar o que dizer ao torcedor a não ser pedir desculpas".

Sobre Thiago Carpini. "No futebol a gente sabe que nas derrotas acabam sempre tendo alguns culpados, mas a gente que trabalha com futebol sabe que ganha todo mundo e perde todo mundo e é o grupo fortalecido que vai voltar a vencer. O São Paulo tem um grupo de profissionais da diretoria aos jogadores e queremos sempre fazer nosso melhor. Queremos sempre fazer o nosso melhor e é o momento de juntar forças para podermos continuar nossa caminhada e buscar cosias melhores esse ano.