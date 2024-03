Quem são os 'favoritos' do Paulistão que o Palmeiras pode enfrentar na semi

O técnico Abel Ferreira evitou colocar o Palmeiras como o favorito ao título do Campeonato Paulista, mesmo após a goleada contra a Ponte Preta que garantiu o Alviverde nas semifinais — a melhor atuação da equipe na atual temporada. Segundo o treinador, "favoritos são todos".

O que ele disse

Favoritos são todos. Já éramos favoritos há quatro anos, ano passado. Todos são candidatos ao título. Disse na minha primeira coletiva que o Paulistão não é só o Palmeiras. O Palmeiras joga com 11, fora do seu estádio, não joga em casa, fez a melhor campanha esse ano, ano passado, há três anos, e isso não garante nada. Não somos favoritos, são todas as equipes do mata-mata. Agora pergunta: Se queremos ganhar? Sim. Se faremos de tudo para ganhar? Sim. Abel Ferreira, em coletiva após a vitória do Palmeiras contra a Ponte

Quem são os "favoritos" que o Palmeiras pode pegar na semi?

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, durante treino na Academia de Futebol Imagem: Fabio Menotti/Palmeiras

O Palmeiras só irá conhecer seu adversário na semifinal do Paulista quando todos os jogos de hoje (17) acontecerem: RB Bragantino x Inter Limeira, às 16h (de Brasília), São Paulo x Novorizontino, às 18h, e Santos x Portuguesa, às 20h15.

O Alviverde pode enfrentar cinco dos outros seis classificados. A exceção é o Santos. As equipes têm as melhores duas melhores campanhas da fase de grupos e em nenhum cenário se enfrentariam na semi.

O Palmeiras só fará um clássico contra o São Paulo na semi com uma combinação de resultados: se a Portuguesa for eliminada, o Tricolor passar nos pênaltis e o Bragantino avançar no tempo normal.

Palmeiras x Portuguesa irá acontecer se a Lusa conseguir eliminar o Peixe na Vila Belmiro, no tempo normal ou nos pênaltis. Seria o embate entre a melhor e a pior equipe que passou da fase de grupos.

O Alviverde terá a Inter de Limeira pela frente se a Portuguesa cair para o Santos e a Inter conseguir eliminar o Red Bull Bragantino em Bragança.

O time de Abel pode enfrentar o Novorizontino se a Lusa for eliminada, o próprio Novorizontino passar nas penalidades contra o São Paulo e o Red Bull Bragantino avançar.

A última possibilidade é Palmeiras x Red Bull Bragantino. Isso irá acontecer se a Portuguesa for eliminada, o Bragantino avançar e se São Paulo ou Novorizontino passarem de fase vencendo o duelo (em caso de empate e decisão nos pênaltis, Palmeiras x Bragantino não irá acontecer).

