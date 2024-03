Quartas do Paulistão é chance para James Rodríguez mostrar poder de decisão no São Paulo

O mata-mata do Campeonato Paulista começa neste domingo para o São Paulo. O Tricolor entra em campo às 18h (de Brasília), contra o Novorizontino, no Morumbis, pelas quartas de final do torneio, e James Rodríguez quer aproveitar essa reta decisiva do Estadual para, enfim, mostrar poder de decisão com a camisa do clube.

Desde que decidiu permanecer no São Paulo, James Rodríguez passou a ganhar oportunidades, entrando em todos os jogos da equipe, contra Inter de Limeira, em que fez um gol e deu uma assistência, Palmeiras e, mais recentemente, Ituano.

Os minutos em campo dados a James Rodríguez também foram uma recompensa pelo seu pedido desculpas ao elenco e à comissão técnica por não ter viajado para Belo Horizonte, onde o São Paulo foi campeão da Supercopa Rei, contra o Palmeiras.

O colombiano ainda não está em sua forma física ideal. Contra o Ituano, o campo pesado pela chuva que caiu na região limitou o futebol de James Rodríguez. Mas, neste domingo, com o Morumbis lotado, ele tem boas chances de seguir sendo acionado pelo técnico Thiago Carpini, se o contexto da partida permitir, é claro.

James Rodríguez foi contratado pelo São Paulo justamente para fazer a diferença neste momento das competições. Mas, no ano passado, o colombiano esteve longe de ser decisivo para o time. Na Copa do Brasil, sequer foi acionado na semifinal contra o Corinthians, no Morumbis, tampouco nos dois jogos da final contra o Flamengo.

Já na Copa Sul-Americana, James Rodríguez atuou nos dois jogos contra a LDU, pelas quartas de final, saindo do banco de reservas. Na partida de volta, no Morumbis, o colombiano desperdiçou sua cobrança de pênalti, o que resultou na eliminação do São Paulo dentro de casa.

Agora é um novo momento. Determinado a seguir no São Paulo e ajudar o time a conquistar coisas grandes na temporada, James Rodríguez sabe que precisa fazer diferente. E nada melhor que um jogo de quartas de final, com o Morumbis lotado, para ele consolidar de vez sua redenção com a camisa tricolor.