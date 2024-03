Piquerez destaca atuação do Palmeiras em goleada contra a Ponte Preta: "Fomos contundentes"

O lateral esquerdo do Palmeiras, Piquerez, foi um dos destaques da equipe na goleada por 5 a 1 sobre a Ponte Preta em duelo que deu a vaga ao Verdão nas semifinais do Campeonato Paulista. O uruguaio fez uma de suas melhores partidas na temporada, contribuindo com uma assistência e um gol. Após a partida, o camisa 22 destacou a atuação da equipe.

"A gente vem trabalhando bem. Hoje conseguimos fazer um gol cedo e deu a possibilidade de jogar mais tranquilo. Estamos esperando o adversário da semifinal. Seja quem for, vamos jogar da nossa forma para ganhar. Os números falam sozinhos. Fomos a melhor equipe da fase de grupos e isso nos deu a possibilidade de fazer os jogos em casa. Hoje fomos contundente. Infelizmente tomamos esse gol no fim da partida. Fizemos cinco e vamos continuar líderes e fechar em casa", declarou.

Flaco López abriu o placar logo aos dois minutos, com assistência de Piquerez, e ampliou aos 18. Murilo ampliou a vantagem antes do apito para o intervalo. Já na segunda etapa, Piquerez, aos 20, e Flaco, novamente, aos 25, fizeram mais dois. A Ponte Preta ainda fez um único gol, aos 44, depois de uma cobrança de falta e desvio na barreira.

"Somos um elenco que faz tempo que viemos trabalhando juntos então já tivemos a possibilidade de lutar por títulos. ganhamos e perdemos títulos. Estamos focados para enfrentar o rival, fazer nosso jogo e ganhar. A gente sempre trata de fazer o melhor, tem vezes que não sai. Hoje acho que saiu. Como falei, o gol cedo ajudou para ficarmos mais tranquilos para fazer mais gols e acabar o jogo tranquilos. O Palmeiras é um dos grandes times que está jogando o Paulista e sempre vamos ser os favoritos, estamos tranquilo trabalhando dia a dia para melhorar e jogar para quem jogar", finalizou.

Dono da melhor campanha na primeira fase, com 28 pontos, o Palmeiras segue com essa marca. O Verdão aguarda seu adversário da semifinal que sairá de um dos três jogos que acontecem neste domingo (Santos x Portuguesa, São Paulo x Novorizontino, e Red Bull Bragantino x Inter de Limeira). A equipe alviverde pega o classificado que tiver a pior campanha.

A semifinal acontece apenas daqui a dez dias. Nessa semana, o Verdão, portanto, terá mais uma semana livre para treinar até o jogo decisivo. O técnico Abel Ferreira, no entanto, terá alguns desfalques: Endrick, Murilo e Richard Ríos, que estarão à serviço das seleções nacionais na Data Fifa.