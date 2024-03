Pela quarta vez, Guilherme Toldo consegue vaga olímpica na esgrima

O esgrimista brasileiro Guilherme Toldo confirmou sua quarta participação nos Jogos Olímpicos neste domingo. Com a eliminação do seu último concorrente no Grand Prix de Washington, ele garantiu a vaga em Paris.

Toldo terminou sua jornada no quadro de 64, sendo derrotado pelo norte-americano Nick Itkin, com um placar de 15 a 5. Enquanto isso, o chileno Leopoldo Alarcon, o último latino-americano com chance de desbancar o brasileiro, acumulava 20,875 pontos no ranking olímpico, mas também foi eliminado na mesma fase, perdendo para o francês Alexandro Sido por 15 a 10.

Nos Jogos de Londres 2012, Guilherme Toldo caiu no quadro de 32. No Rio 2016, ele conseguiu sua melhor participação ao parar no quadro de 8. Por fim, em Tóquio 2021, o brasileiro acabou eliminado logo no primeiro confronto.

O gaúcho é o maior medalhista da esgrima brasileira em Jogos Pan-Americanos. Ele é a grande referência do florete masculino, dominando as disputas no país há alguns anos.

É BROOOONZE! ???? Guilherme Toldo conquista medalha de bronze no Pan-Americano de Esgrima, em Lima ?? O brasileiro é superado pelo Nick Itkin ?? por 15 x 07 no florete masculino e fica com o terceiro lugar no pódio pic.twitter.com/t75lanr7O6 ? Time Brasil (@timebrasil) June 16, 2023

Além de Guilherme Toldo, o Brasil já tem confirmada a participação de Nathalie Moellhausen, na espada. Alexandre Camargo (espada masculino), Mariana Pistoia (florete feminino), Henrique Garrigós (sabre masculino) e Karina Trois (sabre feminino) ainda vão brigar por mais vagas para o País no Pré-Olímpico da Costa Rica, marcado para os dias 6 e 7 de abril.