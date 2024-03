Palmeiras recebe folga após goleada sobre a Ponte Preta e classificação à semifinal do Paulista

O Palmeiras ganhou folga neste domingo após a goleada por 5 a 1 contra a Ponte Preta que garantiu a vaga do Verdão na semifinal do Campeonato Paulista. A equipe também terá a segunda e terça-feira para descanso antes se dar início à preparação para o próximo jogo decisivo do Estadual.

A equipe comandada por Abel Ferreira se reapresentará na Academia de Futebol na quarta-feira para treinar de olho em seu adversário da semi do Paulista. O clube conhecerá o rival neste domingo, quando acontece os outros três jogos das quartas: Santos x Portuguesa, São Paulo x Novorizontino, e Red Bull Bragantino x Inter de Limeira.

Dono da melhor campanha, o Palmeiras enfrentará o adversário com a pior campanha entre os times que avançar. Na primeira fase, a equipe comandada por Abel Ferreira conquistou oito vitórias e quatro empates. Enquanto nas quartas manteve a invencibilidade e goleou a Ponte, na Arena Barueri, com gols de Flaco López (três vezes), Murilo e Piquerez.

Nesta semana em que o Palmeiras terá para treinar para a semifinal, o técnico Abel Ferreira terá mais alguns desfalques além dos lesionados Dudu, Bruno Rodrigues e Gustavo Gómez. O zagueiro Murilo (Brasil), o atacante Endrick (Brasil) e o meio-campista Richard Ríos (Colômbia) estarão com as respectivas seleções para disputa dos amistosos nessa Data Fifa de março.

A Seleção Brasileira enfrenta a Inglaterra e a Espanha, nos dias 23 e 26 de março, respectivamente, enquanto a Colômbia duela com a Espanha e a Romênia, nos dias 22 e 26.