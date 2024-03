Palmeiras agenda teste para gramado reformado do Allianz com time sub-20

O Palmeiras agendou para amanhã (18) pela manhã um primeiro teste no gramado do Allianz Parque com atletas do Sub-20, sob a supervisão de profissionais do Departamento de Futebol e da comissão técnica. A WTorre, construtora responsável pelo estádio, terminou a reforma do gramado ontem (16).

O que aconteceu

O Palmeiras definiu que, antes de retornar ao seu estádio em definitivo, gostaria de treinar para saber se o gramado está em condições ideais após vistoria do próprio elenco.

O Allianz só estará disponível para treinos no início da semana, já que está fechado para agenda de shows de quarta-feira a domingo.

Além disso, a FPF interditou o local e também precisaria de uma visita técnica para liberar o Allianz Parque para jogos.

O último jogo do Palmeiras no Allianz foi a vitória por 2 a 1 contra o Santos pela 4ª rodada do Campeonato Paulista, no dia 28 de janeiro.

Desde então, o time de Abel Ferreira joga na Arena Barueri, mas não tem lotado o estádio como gostaria.

O Alviverde poderá voltar a jogar em casa ainda no Paulistão se o Palmeiras entender que está tudo certo com o "novo gramado".

A definição dos confrontos com datas e locais das semifinais deve acontecer somente após o sorteio da fase de grupos da Libertadores, que ocorre na noite de amanhã (18).