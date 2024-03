Nova Iguaçu x Vasco: horário e onde assistir ao jogo da semi do Carioca

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Nova Iguaçu e Vasco se enfrentam hoje (17), no Maracanã, pelo jogo da volta da semifinal do Carioca.

A partida terá transmissão da Band, na TV aberta, Bandsports, na TV fechada, e Goat, por streaming. O Placar UOL também acompanha em tempo real.

O duelo vai acontecer no Maracanã após polêmica com a dupla Fla-Flu. O Nova Iguaçu, mandante do duelo, demonstrou intenção de utilizar o estádio, mas os gestores não responderam e foi indicado o Raulino de Oliveira. Após a repercussão, o consórcio recuou e foi aceito o pedido do clube da Baixada Fluminense.

O Nova Iguaçu vem de derrota no meio da semana. A equipe perdeu para o Internacional, no Mané Garrincha, e foi eliminada da Copa do Brasil.

As equipes empataram em 1 a 1 no primeiro encontro. Por ter tido melhor campanha na Taça Guanabara, o Nova Iguaçu tem vantagem e pode se classificar com novo empate. Ao Vasco, só a vitória interessa.

Os dois times têm desfalques. Fernandinho, do Nova Iguaçu, e Matheus Carvalho, do Vasco, foram expulsos no primeiro jogo.

Prováveis escalações

Nova Iguaçu: Fabrício Santana; Yan Silva, Gabriel Pinheiro, Sérgio Raphael e Maicon Esquerdinha; Igor Fraga, Albert, Bill e Yago Ferreira; Xandinho e Carlinhos. Técnico: Carlos Vitor

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Medel, Léo e Piton; Zé Gabriel, Galdames e Payet; Clayton e Vegetti. Técnico: Ramón Diaz

Nova Iguaçu x Vasco -- Semifinal do Carioca

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: 17 de março de 2024, às 16h (de Brasília)

Transmissão: Band, Bandsposts e Goat