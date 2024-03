Música, estádio do Palmeiras e 'balada': a Fórmula E além da corrida em SP

A Fórmula E não ficou resumida aos treinos e à corrida no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo, ontem (16). O público que compareceu à etapa contou com diversas outras atrações.

Muita música ao vivo

Cantores foram do sertanejo ao rock nacional. Em um palco montado ao lado do setor B, onde fica a principal arquibancada do Sambódromo, cantores solo e grupos interpretaram sucessos nacionais para fãs que se dividiram entre dançar e assistir às apresentações sentados em puffs.

Uma 'balada' foi a atração final do evento. Após a bandeirada, o pódio onde foi feita a premiação se transformou em outro palco para shows.

Apresentações foram do samba à música eletrônica. Os shows começaram com uma apresentação da bateria da Águia de Ouro, escola de samba que já ganhou o Carnaval de São Paulo. Depois, os DJ's Bruno Martini e Ryan Arnold comandaram a festa, transformando o Anhembi em uma 'balada'.

Outros esportes e simuladores

O futebol também marcou presença no Sambódromo. Em uma ação da Allianz, patrocinadora da Fórmula E, fãs puderam brincar de fazer gols no Allianz Parque. O objetivo era acertar um dos ângulos em uma placa com o estádio do Palmeiras ao fundo.

O ciclismo foi outro esporte visto no Anhembi. Em uma ativação tecnológica de energia, quatro pessoas por vez puderam competir no "Bikerama", uma espécie de autorama onde cada um dos "carros" era representado por uma pessoa pedalando. Quem pedalasse mais rápido, vencia a corrida.

Algumas pessoas viveram momentos como pilotos de Fórmula E. Um stand da organização permitiu que os fãs sentassem em um cockpit e pilotassem um carro da categoria de maneira virtual, segurando o volante e pisando no acelerador.

Ação em um stand da Fórmula E envolveu futebol no Sambódromo do Anhembi Imagem: Renan Liskai/UOL

Alimentação e outros tipos de entretenimento

A Fórmula E contou com uma "Vila dos fãs". Nela, diversos food trucks com diversas opções de comidas e bebidas ficaram espalhados atrás das arquibancadas do sambódromo. O local também foi preenchido com cadeiras de praia e de descanso.

Durante a sessão de autógrafos dos pilotos no pit lane, dois ciclistas se apresentaram. Eles realizaram manobras radicais e receberam aplausos do público.

O grafite também apareceu no paddock. Na área reservada apenas à imprensa, convidados especiais, pilotos e equipes, uma arte feita por dois grafiteiros com a imagem de Lucas di Grassi, piloto brasileiro da Fórmula E, ganhou forma e tomou conta de uma das paredes.