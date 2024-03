'Morra!': Vini Jr é atacado por torcida do Osasuna no Espanhol; veja

Vinícius Júnior foi hostilizado por parte da torcida do Osasuna durante a vitória do Real Madrid na casa do adversário, pelo Campeonato Espanhol, ontem (17).

Chants of "Vinicius die" in El Sadar.



The reality we live in week to week.pic.twitter.com/mdBcWfx29H -- Managing Madrid (@managingmadrid) March 17, 2024

O que aconteceu

"Morra, Vinícius!". Em momento registrado pela transmissão da "Movistar+", é possível ouvir os gritos de vários torcedores em direção ao brasileiro, enquanto ele comemoro o seu segundo gol na partida.

Goleada e show de Vini Jr dentro de campo. O atacante brasileiro comandou o Real Madrid com dois gols em mais um triunfo da equipe, agora por 4 a 2.

Dez pontos de vantagem na liderança. Os comandados de Carlo Ancelotti caminham a passos largos para o título. Com a derrota do Girona na rodada, eles abriram dez pontos de vantagem na ponta do Espanhol - a diferença pode cair para oito, se o Barcelona vencer.