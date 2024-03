Montepellier x Paris Saint-Germain: prováveis escalações e onde assistir ao Campeonato Francês

Neste domingo, o Montpellier recebe o PSG pela 26ª rodada do Campeonato Francês. A bola vai rolar a partir das 16h45 (de Brasília).

Onde assistir

A partida vai ter transmissão exclusiva do Star+.

Pontuação

Montpellier: 26 pontos em 25 jogos, começou a rodada da 13ª posição.

PSG: 56 pontos em 25 jogos, começou a rodada na 1ª posição.

Retrospecto das equipes nos últimos cinco jogos

Montpellier: duas vitórias, duas derrotas e um empate.

PSG: duas vitórias e três empates.

Prováveis escalações

Montpellier: Lecomte; Tchato Mbiayi, Omeragic, Kouyaté e Sylla; Ferri, Chotard e Savanier; Nordin, Adams e Al-Taamari.



Técnico: Michel Der Zakarian.

PSG: Donnarumma; Hakimi, Danilo Pereira, Beraldo e Lucas Hernández; Zaire-Emery, Ugarte e Fabián Ruiz; Dembélé, Mbappé e Barcola.



Técnico: Luis Enrique.

Arbitragem

O árbitro do jogo é Florent Batta e os assistentes Cédric Favre e Christophe Mouysset. No comando do VAR fica o árbitro Jérôme Brisard.