Copa da Inglaterra: Antony marca, e United elimina Liverpool na prorrogação

Foi com muita emoção que o Manchester United conquistou a vaga para a semifinal da Copa da Inglaterra. Jogando em casa, a equipe saiu na frente, mas levou a virada do Liverpool e teve que buscar a vitória por 4 a 3 apenas no último minuto da prorrogação.

O que aconteceu

O Manchester United saiu na frente no início do primeiro tempo. McTominay abriu o placar aos 10 minutos.

O Liverpool virou antes do intervalo. Mac Allister empatou a partida, e Salah virou o placar, em um momento de muita pressão na reta final do primeiro tempo.

Antony empatou no fim da partida. Aos 42 minutos do segundo tempo, o brasileiro, que saiu do banco de reservas, deixou tudo igual, forçando a prorrogação.

Virada na prorrogação. Elliott marcou o terceiro do Liverpool, aos 15 minutos do primeiro tempo, mas Rashford empatou aos 7 da etapa final, e Diallo, no último minuto, garantiu a vitória do United.

Com a vitória, o Manchester United se junta a Manchester City, Chelsea e Coventry City nas semifinais. Os confrontos serão definidos por sorteio.

Rei do clássico. Este foi o 13º gol de Salah em 14 jogos contra o Manchester United.

O Manchester United volta a campo no próximo dia 30. Pelo Campeonato Inglês, a equipe visita o Brentford.

O Liverpool entra em ação novamente no dia seguinte (31). Em casa, os comandados de Jurgen Klopp.

Como foi o jogo

O Manchester United aproveitou melhor as chances em um início de jogo equilibrado. A partida começou em ritmo eletrizante, com os dois times criando bastante ofensivamente. Enquanto o Liverpool perdeu algumas boas oportunidades, os anfitriões abriram o placar aos 10 minutos. Garnacho recebeu dentro da área e bateu cruzado. Kelleher defendeu, mas deu rebote, e McTominay completou para as redes.

Salah, do Liverpool, disputa a bola com Bruno Fernandes (8) e Wan-Bissaka (29) Imagem: PAUL ELLIS / AFP

O Liverpool dominou as ações e foi premiado na reta final do primeiro tempo. Nos minutos seguintes ao gol, os visitantes assumiram o controle das ações e passaram a criar todas as principais chances, chegando a ter um gol anulado, marcado por Endo. Aos 44 minutos, Mac Allister recebeu passe de Núñez após boa trama e, de frente para o gol, bateu forte para empatar. Três minutos depois, Onana fez uma linda defesa em chute de Darwin Núñez, mas Salah virou o jogo no rebote.

Domínio do Liverpool seguiu no início da segunda etapa. Mesmo fora de casa e vencendo, os comandados de Klopp continuaram no ataque. Ao mesmo tempo, os visitantes impediam qualquer ameaça do United, que ficou cerca de 20 minutos sem sequer chutar ao gol - no mesmo período, o Liverpool deu seis arremates.

Salah comemora com Mac Allister um dos gols do Liverpool sobre o Manchester United Imagem: PAUL ELLIS / AFP

Antony entrou no jogo e o Manchester United melhorou. O técnico Erik Ten Hag mexeu no time para tentar equilibrar as ações, colocando o atacante brasileiro em campo. As mudanças funcionaram e os anfitriões passaram a ficar mais tempo no ataque. Aos 42 minutos, o atleta revelado pelo São Paulo dominou de costas para o gol, girou dentro da área e bateu no cantinho para deixar tudo igual.

As duas equipes tiveram a chance de vencer no tempo normal. Depois do gol de Antony, Elliott acertou a trave em um cruzamento fechado. No último minuto, Rashford saiu cara a cara com Kelleher, mas bateu para fora, 'garantindo' a prorrogação.

A prorrogação foi emocionante, e o Manchester United foi superior. Elliott colocou o Liverpool na frente, em chute de longe desviado por Eriksen, mas os donos da casa estavam melhor na partida e provaram isso. Na segunda etapa, deu tempo de Rashford marcar em boa jogada coletiva, e Diallo, virar no último minuto, explodindo a torcida em Old Trafford.