 Lucas apoia permanência de Carpini no São Paulo e discorda de pressão da torcida

Lucas fez questão de demonstrar seu apoio ao técnico Thiago Carpini após a eliminação precoce do São Paulo nas quartas de final do Campeonato Paulista, contra o Novorizontino, em pleno Morumbis lotado, neste domingo.

Passada a partida, parte da torcida que compareceu ao estádio chamou Thiago Carpini de burro. A pressão já era grande pelo fato de o time não estar jogando um futebol vistoso, mas, com a eliminação, cresceu consideravelmente. Lucas, entretanto, defendeu o comandante tricolor.

"A cobrança sempre vai existir quando você joga no São Paulo ou é treinador do São Paulo. Qualquer competição que o São Paulo entrar, vai entrar pensando em vencer. Então essa cobrança sempre vai existir. Para mim é até um pouco inusitado falar em troca de treinador com 14 jogos. Coisas do futebol brasileiro que sou totalmente contra. Treinador tem nosso apoio, grupo está comprometido, se dedica muito. O ambiente é maravilhoso e vamos apoiar o treinador, confiamos muito no trabalho dele", disse Lucas.

Desde que chegou ao São Paulo, há pouco mais de dois meses, Thiago Carpini conseguiu quebrar o longo tabu na Neo Química Arena, vencendo o Corinthians por 2 a 1, e se sagrou campeão da Supercopa Rei contra outro rival, o Palmeiras, vencendo nos pênaltis após empate sem gols no tempo regulamentar. Agora, veio o primeiro dissabor à frente do Tricolor.

"Torcedor tem todo o direito de cobrar, ele paga o ingresso, vem ao Morumbis, tem todo o direito de protestar, cobrar. Acho um pouco injusta essa cobrança ao treinador, trabalho está sendo muito bem feito. A gente que está no dia a dia vê o quanto ele se entrega, o quanto ele quer fazer dar certo. Não conseguimos botar em campo o que fazemos nos treinamentos e transformar em vitória. Confiamos muito no trabalho dele [Carpini], que está só começando. Trabalho novo, jogadores novos, então está só começando. A temporada é muito longa. Vamos juntar os cacos para a próxima competição", prosseguiu.

"É um baque muito grande. Banho de água fria, na verdade. Mas, sabendo também que enfrentamos o duelo mais complicado. Novorizontino se classificou com a mesma pontuação que a gente, trabalho muito bem feito, time muito bem entrosado, mas com certeza é um baque muito grande. A gente sabe da qualidade do nosso elenco, principalmente dentro de casa, com o torcedor fazendo uma festa maravilhosa. Mas, já foi. Temos que nos levantar, juntar os cacos, nos preparar nos próximos dias para chegarmos fortes na próxima competição", concluiu Lucas.