Kane sofre lesão no Bayern e vira dúvida para Inglaterra x Brasil

O atacante Harry Kane sofreu uma lesão no tornozelo durante a vitória do Bayern de Munique sobre o Darmstadt, no último sábado (16), em partida válida pelo Campeonato Alemão. Com isso, ele é dúvida para o amistoso entre Brasil e Inglaterra, no dia 23, no estádio Wembley, em Londres (ING).

O artilheiro será submetido a tratamento pela equipe médica da seleção inglesa, que irá avaliar se ele estará disponível para os compromissos da equipe na Data Fifa de março.

O que aconteceu

Harry Kane lesionou o tornozelo ao se chocar contra a trave no jogo contra o Darmstadt. Ele acabou substituído quando o placar já marcava 4 a 1 para os bávaros (terminou em 5 a 2).

O jogador foi imediatamente submetido a um tratamento com gelo para aliviar os sintomas. O técnico Thomas Tuchel disse que ele foi tirado do jogo por precaução após a colisão.

O Bayern afirma que o jogador irá se apresentar à seleção inglesa apesar da contusão. Ele será tratado pela equipe médica do English Team, que avalia se ele terá condição de atuar nos compromissos da Data Fifa.

Kane é dúvida para enfrentar o Brasil no primeiro de dois amistosos da Inglaterra neste mês. O jogo acontece no dia 23, em Wembley; depois, os britânicos enfrentam a Bélgica, no dia 26.

Inglês fez história na Bundesliga apesar da má notícia. Kane chegou a 31 gols marcados e ultrapassou Uwe Seeler como o maior artilheiro estreante em uma temporada do Campeonato Alemão.

Brasil x Inglaterra desfalcado?

A seleção brasileira sofreu baixas no elenco desde a convocação do técnico Dorival Júnior: o goleiro Ederson (Man City-ING), o zagueiro Marquinhos (PSG-FRA), o atacante Gabriel Martinelli (Arsenal-ING) e o volante Casemiro (Man United-ING) foram cortados por lesão ao longo dos últimos dias.

Léo Jardim (Vasco), Fabrício Bruno (Flamengo), Galeno e Pepê (Porto-POR) foram chamados para completar o grupo de atletas.

Inglaterra também sofre com lesões. Jogadores como Jack Grealish (Man City-ING), Luke Shaw (Man United-ING), Kieran Trippier (Newcastle United-ING), Marc Guéhi (Crystal Palace-ING) e Reece James (Chelsea-ING) são alguns dos desfalques notáveis no elenco do técnico Gareth Southgate.