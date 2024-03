Juventude freia sequência do Inter, empata e deixa semi indefinida no RS

O Inter teve sua sequência de vitórias encerrada. Hoje (17), o Colorado foi contido pelo Juventude, no Alfredo Jaconi, em duelo de ida das semifinais do Gauchão. O empate por 0 a 0 deixou a vaga na final totalmente indefinida.

O jogo foi marcado por disputas fortes, muita discussão e chances perdidas. Enner Valencia e Gilberto, centroavantes acostumados a marcarem gols, pararam nos goleiros adversários.

O Colorado tinha vencido os últimos 10 jogos e buscava romper seu recorde recente de triunfos consecutivos.

Agora, quem vencer o duelo de volta, segunda-feira (25), no Beira-Rio, garante vaga na final. Não há saldo qualificado. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis.

Na outra semifinal, o Grêmio saiu na frente do Caxias ao vencer por 2 a 1, ontem, no estádio Centenário.

Como foi o jogo

Juventude e Inter foi marcado por chances desperdiçadas. Os goleiros Gabriel Vasconcellos, do Juventude, e Anthoni, do Inter, brilharam quando estiveram frente a frente com Valencia e Gilberto.

A rivalidade tomou conta do gramado do Alfredo Jaconi. Houve muitas disputas ríspidas, discussões, paradas no jogo, faltas, reclamações e cartões. A tensão pela característica decisiva do encontro ofuscou um pouco o futebol dos dois times.

Acusação de racismo

Um torcedor do Juventude foi retirado do estádio acusado por um torcedor do Inter de cometer ato de injúria racial. Identificado, ele foi encaminhado ao posto policial pela Brigada Militar.

A FGF informa que um torcedor do Juventude foi acusado de praticar ato de racismo direcionado à torcida do Inter, durante o 1º tempo entre @ECJuventude e @SCInternacional, pelas semifinais do Gauchão Ipiranga 2024, na tarde deste domingo (17), no Estádio Alfredo Jaconi. pic.twitter.com/D0awnmIVRv -- Federação Gaúcha de Futebol (@OficialFGF) March 17, 2024

Gols e melhores lances

Pegou, Gabriel! Enner Valencia entrou cara a cara com o goleiro do Juventude, tentou o drible, e Gabriel ficou com a bola, aos 23 minutos do primeiro tempo.

Perdeu, Valencia! Valencia recebeu cruzamento, sem marcação, com o goleiro já caído, mas chutou em cima de Gabriel e perdeu o gol, aos 25 do primeiro tempo.

Pegou, Anthoni! Gilberto entrou cara a cara com o goleiro do Inter, que saiu em velocidade e fez a defesa.

Perdeu, Jean Carlos! Com menos de um minuto de segundo tempo, o meia ficou cara a cara com Anthoni, tentou driblar, mas o goleiro defendeu.

Salvou, Mercado! Aránguiz errou uma saída de bola, Gilberto tocou para Lucas Barbosa, que bateu, sem goleiro, mas Mercado salvou.

Pra fora! Confusão na área do Inter, a bola sobrou para Nenê, que chutou para fora, com desvio.



FICHA TÉCNICA

Juventude 0 x 0 Inter

Data e hora: 17/03/2024 (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Motivo: Semifinal do Campeonato Gaúcho, jogo de ida

Árbitro: Lucas Horn

Auxiliares: Lúcio Flor e Fabricio Baseggio

VAR: Douglas da Silva

Cartões amarelos: Lucas Barbosa, Alan Rushel, Edson Carioca (JUV); Aránguiz, Alario (INT);

Juventude

Gabriel Vasconcelos; João Lucas (Rodrigo Sam), Zé Marcos, Danilo Boza e Alan Rushel; Jadson, Caíque e Jean Carlos (Ruan); Lucas Barbosa (Rildo), Edson Carioca (Nenê) e Gilberto (Rafael Pina). Técnico: Roger Machado.

Inter

Anthoni; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Aránguiz (Rômulo), Bruno Henrique (Bruno Gomes), Mauricio e Wanderson (Wesley); Enner Valencia (Alario) e Alan Patrick (Lucca). Técnico: Eduardo Coudet.