Justiça espanhola decidirá na terça se Daniel Alves poderá deixar prisão

O Tribunal de Barcelona fará uma audiência na manhã de terça-feira (19) para decidir se Daniel Alves poderá sair da prisão.

O que aconteceu

A defesa do jogador entrou com o pedido de liberdade para que Daniel Alves seja solto até que uma sentença definitiva seja declarada pela justiça espanhola.

No dia 22 de fevereiro deste ano, o brasileiro foi condenado na Espanha a quatro anos e seis meses de prisão pelo crime de estupro. A advogada do ex-lateral, Inés Guardiola, entrou com recurso para recorrer da sentença.

Caso a solicitação seja atendida, Daniel sairá da prisão onde está detido desde 20 de janeiro de 2023.

Após o período de detenção, o brasileiro ainda deverá fazer o pagamento de 150 mil euros de indenização à vítima e terá liberdade vigiada por cinco anos.