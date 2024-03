Júnior Santos brilha de novo e destaca momento do Botafogo

O iluminado Júnior Santos novamente brilhou com a camisa do Botafogo. Ele entrou na reta final do primeiro tempo contra o Sampaio Corrêa, neste domingo, e foi importante para a reação do Fogão. O Glorioso virou o jogo, venceu por 2 a 1 e carimbou a vaga para a final da Taça Rio, que reúne do quinto ao oitavo colocado do Campeonato Carioca e dá vaga para a Copa do Brasil de 2025.

Destaque do Botafogo na Copa Libertadores, Júnior Santos começou o duelo com o Sampaio Corrêa no banco. O interino Fábio Matias colocou o atacante e Savarino ainda no primeiro tempo. Na etapa final, os dois decidiram.

Júnior Santos, primeiramente, sofreu pênalti e cobrou com cavadinha, empatando o jogo. Nos acréscimos, Savarino virou o jogo.

"Estou muito feliz pelo momento, fazendo gols para ajudar a equipe. É continuar seguindo com foco, determinação, que a gente vai crescendo", declarou Júnior Santos, à "Botafogo TV".

O começo especial de ano fez Júnior Santos cair de vez nas graças da torcida. Ele marcou oito gols em quatro jogos e foi decisivo para o Botafogo chegar à fase de grupos da Libertadores. Ao todo, são 12 gols no ano.

"A gente fica feliz por esse apoio, por essa força que a torcida tem dado, as pessoas têm nos motivado bastante. Vamos nessa garra aí, manter esse espírito. Mesmo saindo perdendo, a gente tem de manter esse espírito de ir atrás, de buscar a vitória. Foi isso que aconteceu hoje (domingo). A gente tem de mostrar essa cara e evoluir a cada dia", afirmou.

O "cara" do Botafogo na Libertadores, Júnior Santos está confiante para a sequência do torneio - o sorteio dos grupos será nesta segunda-feira.

"Nos jogos da Libertadores, é saber jogar o torneio, mostrar a cara do Botafogo, o que a gente tem feito. Esperamos classificar o Botafogo para depois sonhar nas fases finais, para levar o Glorioso ao título, que é o que a gente almeja. Vamos em busca deste objetivo", completou.