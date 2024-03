JP Sampaio diz por que clubes fecharam treinos para pais de atletas da base

João Paulo Sampaio, coordenador da base do Palmeiras, explicou os motivos pelos quais os clubes fecharam os treinos para pais de jogadores da base.

JP Sampaio avaliou que, muitas vezes, a pressão dos pais afeta o rendimento dos jovens atletas. Ele deu a declaração em entrevista ao Zona Mista do Hernan, que vai ao ar amanhã (18), às 10h (de Brasília), no canal do UOL Esporte no YouTube.

Com a verdade na frente, tudo fica mais fácil. A gente é bem claro com os pais: 'Você é pai do seu filho, quem forma o atleta é o clube'. O pai tem muito acesso à nossa assistência social, psicologia, pedagogia, os profissionais dessa área. Mas a parte técnica a gente não discute com pai. [...] E eu fico muito assustado: os pais depositam tudo isso [a pressão] nos filhos desde muito cedo. Eles saem de casa, dos empregos e depositam tudo nos filhos. E se o filho não dá certo, a carga fica nele. A gente tenta cortar e aconselha o menino a vir sozinho a partir dos 14 anos, que é a idade do alojamento. Para que o sonho seja da família, mas para evitar a pressão. Quando ele mora no clube, é melhor. Quando mora com os pais, além da pressão de treino e clube, quando chega em casa, o pai quer saber se foi bem, se foi mal. Por isso os clubes fecharam para os pais.

O coordenador da base palmeirense ainda falou sobre a importância de preparar os atletas da base para a possibilidade de eles não se tornarem jogadores profissionais de futebol.

Eu tenho 37 anos e erro mais que acerto. Aparecem muitos acertos porque vem dando certo o trabalho, mas tem muitos erros. E a maioria erra. Eu digo que a base é uma fábrica de ilusão. No futebol brasileiro, só 4% dos profissionais ganham mais que dez salários mínimos. A realidade para quem tem contrato é que 82% ganham um salário mínimo e meio. Isso está estampado no escritório da base. São poucos que chegam nessa porcentagem de 4%. Eles têm que se preparar, é o sonho de todos. E nós vamos prepará-los para não chegar também. É o estudo, a formação do homem. É o que aconteceu comigo. Eu percebi que a minha genética já não ia me favorecer a ser jogador e escolhi outro caminho.

