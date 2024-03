NBB: Jogo das Estrelas reforça tradição do basquete e atrai novas gerações

O Jogo das Estrelas do NBB mostrou a força dos apaixonados pelo basquete. Sem se importar com o forte calor, eles lotaram o Ginásio do Ibirapuera (SP) ontem à tarde para ver os jogos entre os principais nomes da liga nacional.

O que aconteceu

Camisas de times brasileiros e norte-americanos coloriram os arredores do ginásio. Entre os brasileiros, São José, Botafogo, Pinheiros e Flamengo foram os favoritos. Já entre os estrangeiros, os queridinhos foram o Chicago Bulls, o Los Angeles Lakers e o Boston Celtics.

Eu vim porque a NBB faz parte da minha vida. Eu acompanho o São José Basquete desde 2011. Eu vim pelo evento mesmo, sou um amante do NBB. Eu gosto muito mais do NBB do que do NBA, por exemplo. Eu acompanho bem menos o NBA do que o NBB. E sempre foi uma paixão pra mim, então eu venho por esse grande evento mesmo. Wilson, 28, torcedor do São José

Crianças e adolescentes eram maioria nas arquibancadas. Muitas família aproveitaram o fim de semana para celebrar a paixão pelo basquete.

Lourenço e Laura, torcedores presentes no Jogo das Estrelas do NBB Imagem: Carolina Alberti/UOL

A gente é apaixonado por basquete. A gente assiste a NBA, e a gente assiste também o NBB. A gente é torcedor do São Paulo e do Paulistano. [...] É uma oportunidade única de ver os principais jogadores da Liga. Lourenço, que estava com a filha Laura

Os torcedores subiram o som no ginásio e "torceram contra" o time campeão. Durante os jogos, os presentes se divertiram em desafios de dança e "ola" em câmera lenta.

E teve ainda quem aproveitou o Jogo das Estrelas para aproximar alunos dos principais nomes do basquete brasileiro. Além dos jogos, os presentes puderam se arriscar em diversas brincadeiras na Fan Zone.

É extremamente importante trazer eles para cá, para eles conhecerem o mundo do basquete, além do que a gente conhece lá nessa escola. Nós estamos numa região periférica, eles não têm acesso aos espaços públicos de lazer. Eu acho que isso, lá no futuro, vai agregar um pouquinho na vida deles. Robson, professor no Grajaú (Zona Sul de São Paulo)

A tarde ainda contou com homenagens ao ex-jogador Guilherme Giovannoni e à árbitra Andreia Regina. Ela foi a primeira mulher a apitar um jogo de basquete masculino nos Jogos Olímpicos e recebeu uma placa das mãos da multicampeã Janeth.

Foi o retorno do Jogo das Estrelas do Ginásio do Ibirapuera. O evento não vinha à capital paulista desde 2018.