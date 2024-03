Jogador do Estudiantes tem convulsão em partida contra o Boca Juniors; veja

O jogador Javier Altamirano, do Estudiantes de La Plata sofreu uma convulsão em campo. O incidente aconteceu durante a partida contra o Boca Juniors na Copa da Liga Argentina hoje (17).

O que aconteceu

Aos 26 minutos da primeira etapa, as câmeras flagraram Altamirano tremendo e sem consciência. Ele foi socorrido pelos companheiros até a chegada dos médicos.

Após alguns minutos de atendimento ainda no campo, ele foi retirado de ambulância.

Os jogadores de ambas as equipes concordaram em não continuar a partida. O anúncio da suspensão foi acompanhado por aplausos da torcida presente em La Plata.

Altamirano foi levado ao hospital para receber cuidados médicos. Embora o Estudiantes não tenha se pronunciado oficialmente, os alto-falantes do estádio anunciaram que ele recuperou a consciência e estava sob cuidados médicos.

Atenção, as imagens são fortes

🚨AGORA: Partida é suspensa após jogador do Estudiantes de La Plata sofrer uma convulsão durante jogo contra o Boca Juniors. pic.twitter.com/qElEDBWehJ -- Alerta Mundo (@AlertaMundo_) March 18, 2024

A partida

O confronto é válido pela 11ª rodada da Copa da Liga Argentina. O Estudiantes ocupa a terceira posição com 18 pontos, enquanto o Boca Juniors está em sexto lugar com 16 pontos, sendo o líder do grupo o Godoy Cruz.